Bastia Estate a Colori tanti gli appuntamenti del fine settimana e non solo

Da venerdì 17 a domenica 26 giugno, dalle 19.30

TUTT’INFESTA

Musica, spettacoli e il cibo buono della nostra tradizione.

Parrocchia San Michele Arcangelo, presso il Centro San Michele (via Roma 23).

Una nuova edizione ricca di eventi, spettacoli, arte, musica e buona cucina che i nostri cittadini apprezzano e sostengono ormai da più di vent’anni!

Venerdì 17 giugno ore 17.00

É ARRIVATA L’ESTATE ​

Ludoteca Comunale G Rodari di Bastia Umbra (via Sandro Pertini 61).

Un evento per festeggiare con grandi e piccini l’arrivo dell’estate, condividendo momenti di divertimento, sorrisi e calore proprio come quelli che ci aspetteranno in questa calda stagione!

​Sabato 18 giugno dalle 13.30 Piazza Edgardo Giacchetti – Bastiola

FESTA DE LA BASTIOLA ​​

Premio Edgardo Giacchetti e Luigi Pascucci – Mostra d’arte e concorso estemporanea di pittura a tema libero.

Con Ciao Umbria & Amici dell’Arte e Circolo ARCI Bastiola. Dopo aver timbrato le tele, insieme a Associazione Culturale Gruppo Amici Arte e Ciao Umbria (Cavalieri del Millennio Per la Pace) e Circolo ARCI Bastiola, si terrà la mostra d’arte per grandi e piccoli che permetterà a bambini e ragazzi di esprimersi su un tema libero per condividere la loro passione artistica!

Lunedì 20 giugno ore 21.00 Chiesa parrocchiale di San Cristoforo ad Ospedalicchio

SOUND THE TRUMPET – AURORE IN MUSICA

Concerto del Coro Aurora. Il Coro femminile dell’Associazione corale Città di Bastia, diretto dal Maestro Pietro Caraba, accompagnato al pianoforte da Federica Marchionni, canterà il rispetto per la Terra ed i suo elementi per farci vivere insieme un momento di riflessione attraverso l’arte della musica.

Martedì 21 giugno ore 21.00 – Chiostro delle Monache Benedettine (Via Garibaldi – Centro Storico)

Concerto del Coro città di Bastia – MUSICA IN FESTA

Il Coro dell’Associazione corale Città di Bastia, diretto dal Maestro Pietro Caraba, accompagnato al flauto traverso da Francesca Panzolini in un concerto emozionante nella suggestiva cornice del Monastero Benedettino

DONA UNA POESIA ALLA TUA CITTÀ​

A cura della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe

Per la III Edizione del format “Regala una poesia alla tua città” i protagonisti saranno i quattro elementi: Acqua, Aria, Fuoco e Terra per condividere un momento di riflessione sulla sostenibilità e sull’importanza della tutela della nostra città e di tutto il mondo.

Le bibliotecarie vi invitano ad inviare una poesia all’indirizzo bibliotecabastia@sistemamuseo.it entro il 15 Giugno.

Partecipate in numerosi!

Lunedì 27 giugno, evento ore 21.00 Giardino di Casa Chiara (Piazza Mazzini 13)

BASTIA ESTATE A COLORI!

Dal 2 giugno al 29 agosto Bastia si colora di Spettacoli, divertimento e sostenibilità, per grandi e piccini!

Scopri il programma su www.visitbastiaumbra.it