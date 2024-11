Campagna di tesseramento PD a Bastia Umbra, sabato 16 novembre

Campagna di tesseramento – La segreteria del Partito Democratico di Bastia Umbra invita i cittadini a partecipare alla giornata di tesseramento, in programma per sabato 16 novembre alle ore 10, presso la sede di Piazza Mazzini. L’evento, ispirato agli ideali di Enrico Berlinguer, mira a promuovere i valori democratici e di inclusione attraverso il dialogo diretto con la comunità, valorizzando un approccio etico e responsabile alla politica.

Seguendo l’insegnamento di Berlinguer, il PD si propone di sostenere una politica di vicinanza, fondata sul confronto e sull’apertura verso i cittadini, i lavoratori e le istituzioni. La giornata vuole infatti essere un’occasione per discutere e accogliere idee che rispondano alle attuali sfide sociali, economiche e culturali. Per sottolineare il valore di questo approccio, le tessere distribuite quest’anno riportano il volto di Berlinguer, simbolo della trasparenza e dell’integrità politica.

In un contesto globale sempre più complesso, il Partito Democratico ribadisce il suo impegno a favore del pluralismo e dell’accoglienza, considerati come basi essenziali per una società equa e inclusiva. La sede di Piazza Mazzini si aprirà a tutti i cittadini, offrendo uno spazio di confronto dove sarà possibile esprimere opinioni e condividere proposte. Coloro che decideranno di unirsi al partito potranno aderire alla campagna di tesseramento, entrando a far parte di una “grande famiglia” democratica e pluralista.

L’adesione al Partito Democratico, secondo la segreteria del PD di Bastia, rappresenta una scelta di impegno per sostenere una visione di società basata su solidarietà e diritti. Tra i temi centrali dell’azione del partito c’è il sostegno ai giovani, che si trovano oggi di fronte a un futuro incerto, segnato da precarietà economica e sociale. Il PD sottolinea la necessità di promuovere la meritocrazia e abbattere i privilegi, rendendo la società più equa per tutti.

Inoltre, la lotta per la parità di genere è un altro tema cardine: il PD intende promuovere condizioni economiche e legali che assicurino alle donne una reale libertà e opportunità, al fine di rinnovare profondamente la società. Anche il sostegno ai lavoratori è un punto cruciale: il PD chiede un sistema di welfare e tutele in grado di restituire dignità al lavoro, offrendo protezioni per ogni settore e classe di lavoratori.

L’attenzione del partito si estende inoltre alla sostenibilità e alla cooperazione tra lavoro e imprese. In una società globalizzata, il PD ritiene fondamentale mantenere un equilibrio che permetta a tutti di beneficiare del progresso, promuovendo una crescita rispettosa dell’ambiente e dei diritti. Anche il tema dell’immigrazione è affrontato con pragmatismo: il PD vede nelle politiche di integrazione uno strumento essenziale per valorizzare il contributo dei migranti alla comunità italiana, promuovendo un approccio umano e realistico al fenomeno migratorio.

Il partito ribadisce anche il suo impegno a difendere la Costituzione, opponendosi a chi cerca di minarne i principi fondanti, e sottolinea l’importanza di preservare la sicurezza e la legalità nel rispetto dei diritti fondamentali. Infine, il PD si schiera per una politica di pace, condannando ogni forma di odio e divisione volta a incrementare i consensi basati su paure infondate.

L’incontro di sabato sarà quindi un’occasione per approfondire questi temi e ascoltare le opinioni dei cittadini. La segreteria del PD di Bastia invita tutti gli interessati a partecipare, sottolineando l’importanza del dialogo e della collaborazione per costruire una società più equa e solidale.