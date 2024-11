Fiera “Fa’ la cosa giusta” apre a Umbriafiere con 200 eventi

Fiera “Fa’ la cosa giusta” – Si inaugura la nuova edizione di “Fa’ la cosa giusta! Umbria”, la fiera dedicata ai prodotti e alle idee per uno stile di vita sostenibile, in programma dal 15 al 17 novembre presso Umbriafiere a Bastia. Per il decennale, l’evento riunisce oltre 180 espositori e 200 eventi divisi in 10 aree tematiche che spaziano dall’abbigliamento etico, alla cosmesi naturale, fino a prodotti per bambini e alimenti biologici.

L’obiettivo della manifestazione è promuovere uno stile di vita consapevole e sostenibile, dando spazio a una vasta gamma di soluzioni innovative, molte delle quali create da cooperative e imprese sociali che operano in contesti difficili, come le carceri o i terreni confiscati alla criminalità. Tra i settori più rappresentati, figurano l’artigianato e il settore agroalimentare, con prodotti che vanno dagli accessori di moda ai panettoni artigianali, fino agli ingredienti per la cosmesi naturale.

Tra le aree principali, l’Area relax e olistica sarà interamente dedicata a progetti integrati per il benessere fisico e mentale, con attività olistiche e corsi di formazione, proposti da esperti di discipline come il thai yoga massage e la cristalloterapia. In questo spazio, le persone potranno partecipare a sessioni di meditazione, trattamenti e altre pratiche di rilassamento.

Un’altra novità di quest’anno è l’Area editori indipendenti, curata dalla libreria POPUP di Perugia: saranno presenti numerose case editrici indipendenti con libri di narrativa, saggistica e albi illustrati. A fianco della piccola fiera del libro, la sezione dedicata ai bambini con laboratori di falegnameria, giochi tradizionali, e giostre green.

Nell’ambito agroalimentare, il padiglione ospiterà un bio bistrot a cura di NaturaSì, accanto ad agrimercati con prodotti locali, promossi dalla CIA Umbria e dalla cooperativa La Semente. Quest’ultima si distingue per i progetti di inclusione lavorativa per persone con autismo e sindrome di Asperger. Presenti anche stand di agricoltura sociale e turismo lento, con il progetto “Cammino nelle Terre Mutate” che punta a favorire il turismo sostenibile nelle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017.

Il settore del turismo responsabile è ampiamente rappresentato con numerosi tour operator e associazioni come Federtrek e ViandantiSì. Queste realtà promuovono viaggi sostenibili, dando priorità all’accoglienza in aziende agricole biologiche e biodinamiche, in collaborazione con enti come Legambiente Turismo e NaturaSì. Anche organizzazioni internazionali come Perú Responsabile partecipano all’evento per promuovere percorsi di turismo solidale in Perù.

Tra i principali eventi del 15 novembre, segnaliamo il progetto “Città di Vetro” alle ore 11, promosso da Valle Umbra Servizi e Coreve, per migliorare la raccolta del vetro. Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà presentata l’iniziativa dell’agricoltura sociale per lo sviluppo rurale con il PSR Umbria e, alle 17, un incontro dedicato al dialogo con gli adolescenti, organizzato dall’Ordine degli Psicologi dell’Umbria. Infine, alle 17:30, la presentazione del libro “Perché ti voglio bene” di Terre di Mezzo, una storia dedicata al legame tra genitori e figli.

L’evento mette in evidenza un’ampia varietà di prodotti sostenibili e servizi per ogni ambito della vita quotidiana: dai giocattoli ai libri, fino all’arredamento. Gli spazi tematici comprendono anche un’ampia selezione di street food e prodotti locali.

La fiera offre inoltre numerosi percorsi esperienziali per avvicinare le famiglie e i giovani alla sostenibilità e al consumo consapevole. Gli stand e i laboratori proposti permettono ai visitatori di scoprire realtà virtuose del territorio e di approfondire le soluzioni innovative proposte per un mondo più rispettoso dell’ambiente e della comunità.

Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sul sito ufficiale www.falacosagiustaumbria.it, che fornisce dettagli sugli eventi e sugli stand di questa edizione della fiera.