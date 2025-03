Expo Casa chiude con successo, visitatori e affari record

Nove giorni di fiera a Bastia Umbra, focus su edilizia e design innovativi

Si è conclusa con risultati eccellenti l’edizione di Expo Casa, evento cardine per il settore dell’edilizia e dell’arredamento nel cuore dell’Italia. Dal 1° al 9 marzo, il quartiere fieristico di Umbriafiere ha registrato un’affluenza notevole, con migliaia di visitatori che hanno esplorato gli stand di oltre 170 espositori, manifestando un vivo interesse per le proposte e le novità presentate.

L’evento ha confermato la sua importanza come punto di riferimento per aziende, professionisti e privati, offrendo una panoramica completa sulle soluzioni più avanzate in materia di efficienza energetica, innovazione tecnologica e design d’interni. La partecipazione di ANCE Umbria ha ribadito il ruolo cruciale di Expo Casa come piattaforma di confronto sulle sfide e le opportunità del settore edile.

Il programma di eventi collaterali, tenutosi nell’Area Eventi, ha riscosso un grande successo di pubblico. In nove giorni, si sono svolti 19 tra talk, convegni e spettacoli, affrontando tematiche di grande rilevanza per il mondo dell’abitare. Dalle prospettive dell’edilizia sostenibile alle nuove tecnologie per la casa, passando per il ruolo dei giovani professionisti e le strategie di risparmio energetico, ogni incontro ha offerto spunti di riflessione e approfondimenti di valore.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali, tra cui il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, l’Assessore della Regione Umbria Simona Meloni, l’Assessore Francesco De Rebotti, la Presidente dell’Assemblea Legislativa Sarah Bistocchi e la Presidente del Gruppo Giovani di ANCE nazionale Angelica Krystle Donati.

Aldo Amoni, Presidente di Epta Confcommercio Umbria, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando il successo trasversale dell’evento: “Questa 41° edizione ha confermato il valore strategico di Expo Casa per il settore, attirando un pubblico ampio e variegato. Gli espositori hanno manifestato grande apprezzamento per l’affluenza e l’interesse dei visitatori. Alcune aziende hanno registrato numeri di vendita e contatti superiori alle aspettative. La presenza di rappresentanti istituzionali di spicco ha rafforzato ulteriormente la credibilità e l’importanza della fiera.”

Forte del successo di questa edizione, Expo Casa guarda al futuro con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo di leadership e di offrire un punto di riferimento sempre più autorevole per il settore.