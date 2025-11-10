Bastia Umbra avvia il Distretto Commerciale cittadino

Rosignoli incontra Confcommercio per rilanciare il territorio

Un incontro strategico ha segnato l’inizio di una nuova fase per Bastia Umbra. L’Assessore al Commercio Marcello Rosignoli ha accolto in municipio Tommaso Feliziani, referente Confcommercio per i distretti commerciali, e Marco Montecucco, presidente della sede locale, per dare avvio al progetto che porterà alla costituzione del Distretto Commerciale di Bastia Umbra.

L’iniziativa punta a rafforzare il tessuto economico locale attraverso una rete strutturata di collaborazione tra imprese, associazioni e realtà territoriali. Il Distretto sarà il fulcro di una strategia che mira a intercettare fondi regionali, promuovendo progetti condivisi e interventi mirati alla rigenerazione urbana.

L’obiettivo è chiaro: rendere Bastia Umbra una città più attrattiva, innovativa e competitiva, capace di offrire servizi di qualità e di stimolare la partecipazione attiva di cittadini e visitatori. Il Distretto fungerà da catalizzatore per eventi, iniziative culturali e commerciali, contribuendo a rivitalizzare il centro urbano e a consolidare il ruolo del commercio come motore sociale.

L’incontro ha rappresentato un passo concreto verso una visione condivisa, dove pubblico e privato collaborano per valorizzare le risorse locali e costruire una rete solida e inclusiva. Bastia Umbra si prepara così a rinnovare la propria identità economica, con uno sguardo rivolto al futuro e alle opportunità offerte dalla Regione Umbria.