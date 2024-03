29 Febbraio. Giornata di sensibilizzazione Rare Disease Day 2024.

“Light a monument: Illuminiamo l’Umbria di verde per dare speranza alle malattie rare” del Rare Special Powers -RSP APS

Bastia Umbra illumina di colore verde Piazza Cavour con il Monumento a Colomba Antonietti

“E’ l’ Associazione Rare Special Powers -RSP APS a promuovere il progetto “Light a Monument” nella giornata internazionale per la sensibilizzazione nei confronti delle malattie rare –Rare Disease Day -fissata per il 29 febbraio 2024 . Il RSP è una comunita’ fatta di mamme, pazienti, artisti, musei, ricercatori e “semplici” amici di varia nazionalità, estrazione socio-culturale ed educativa, che collaborano insieme al fine di sensibilizzare la società civile, professionisti del settore educativo, della salute e della politica verso i temi relativi alle malattie rare e/o associate al neurosviluppo.

Nel corso degli anni, RSP ha organizzato diversi progetti e iniziative usufruendo di tale approccio sia veicolandoli attraverso i suoi social (Facebook, Instagram, Telegram e YouTube) che eventi in presenza. Il progetto del “Light a Monument” in particolare, prevede l’illuminazione di monumenti cittadini di un colore specifico, in corrispondenza del giorno dedicato alla sensibilizzazione per quella specifica malattia rara.

Il 29 Febbraio 2024, in occasione della giornata internazionale delle malattie rare, i monumenti scelti dai singoli comuni verranno illuminati di VERDE, verde come la SPERANZA, verde come l’Umbria, il cuore d’Italia”. Il Comune di Bastia Umbra in questa occasione illumina di colore verde Piazza Cavour con il Monumento a Colomba Antonietti.