Assemblea pubblica questione pini e palestra scuole medie

Le forze coalizzate lanciano la sfida su pini e investimenti

Assemblea pubblica – Le forze politiche che compongono lo schieramento di centrodestra hanno indetto una nuova assemblea pubblica per affrontare i nodi cruciali che interessano la comunità locale. L’appuntamento è fissato per la serata di venerdì 8 maggio 2026, con inizio previsto alle ore 21.00 presso l’Auditorium Sant’Angelo. L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire risposte concrete ai residenti su temi che spaziano dalla gestione del patrimonio arboreo alla manutenzione delle strutture scolastiche, mettendo sotto la lente d’ingrandimento l’operato dell’attuale amministrazione. La partecipazione dei cittadini è considerata fondamentale per delineare una visione condivisa sul futuro del territorio.

Sicurezza ambientale e la gestione del verde

Uno dei punti centrali del dibattito riguarderà la gestione dei pini e la sicurezza delle aree verdi urbane. La coalizione sottolinea la necessità di affrontare la questione con estrema chiarezza, evitando approcci ideologici che potrebbero compromettere l’incolumità pubblica o il decoro cittadino. Gli esponenti politici puntano a fare luce sulle responsabilità amministrative legate alla manutenzione e al monitoraggio delle alberature, considerate un elemento identitario ma anche una potenziale fonte di rischio se non gestite correttamente. Il confronto verterà su soluzioni tecniche e ambientali che possano garantire un equilibrio tra la tutela del paesaggio e la protezione della cittadinanza nei contesti abitativi.

Fondi bloccati per le strutture scolastiche

Un altro tema di forte impatto sociale riguarda la palestra delle scuole medie, un’opera ritenuta strategica per l’attività sportiva e formativa dei giovani residenti. Secondo quanto denunciato dalle forze di opposizione, esisterebbero oltre un milione di euro già finanziati per questo specifico intervento che tuttavia risulterebbero non spesi. Questa paralisi burocratica o gestionale viene indicata come un segnale di inefficienza che penalizza direttamente le famiglie e il sistema scolastico locale. Durante l’incontro verranno analizzati i motivi di tale stallo, cercando di individuare percorsi accelerati per sbloccare le risorse e avviare i cantieri necessari al potenziamento dei servizi educativi.

Una coalizione unita per il rilancio territoriale

Il fronte che promuove l’evento si presenta compatto, raccogliendo l’adesione di diverse sigle tra cui Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, le liste civiche legate a Paola Lungarotti e altre formazioni come Bastia Popolare e Bastia Futura. Questa convergenza di sigle diverse testimonia la volontà di costruire un’alternativa solida e strutturata, capace di monitorare attentamente ogni capitolo di spesa e ogni scelta urbanistica. I rappresentanti politici ribadiscono che il territorio merita una guida attenta e pronta all’ascolto, capace di trasformare i finanziamenti in opere tangibili. L’assemblea si configura dunque come un momento di ascolto attivo e di proposta per superare le criticità evidenziate negli ultimi mesi di gestione amministrativa.