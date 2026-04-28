Vite salvate arriva a Bastia Umbra

All’Ex Mattatoio la mostra LAV sugli animali

Arriva anche a Bastia Umbra la mostra itinerante “Vite salvate”, promossa da LAV – Lega Anti Vivisezione in collaborazione con il Comune, un progetto espositivo che racconta storie reali di animali sottratti a sfruttamento e abbandono e oggi finalmente salvati.

L’inaugurazione è in programma mercoledì 29 aprile alle ore 17.30 presso l’Ex Mattatoio di Costano, spazio simbolico che ospiterà l’esposizione fino al 3 maggio, con apertura al pubblico sia la mattina che nel pomeriggio. Un’iniziativa che unisce arte, impegno civile e sensibilizzazione, offrendo alla comunità un’occasione concreta di riflessione sul rapporto tra esseri umani e animali.

La mostra nasce nell’ambito del progetto artistico Re-Versal di Franco Marabelli e ha debuttato nel 2025 alla Fondazione Luciana Matalon, avviando poi un percorso itinerante in diverse città italiane. Protagoniste dell’esposizione sono le fotografie del reporter LAV Andrea Morabito, immagini autentiche e di forte impatto emotivo che documentano operazioni di salvataggio e attività sul campo.

Il percorso si sviluppa attraverso quattro filoni narrativi: il tema degli animali nei circhi, con campagne contro il loro impiego; la sperimentazione animale, con storie di cani e primati salvati dai laboratori; l’esperienza dei rifugi, come quelli di Alviano e Castiglione del Lago; e infine gli interventi in situazioni di emergenza, tra cui operazioni complesse come quelle nelle Vele di Scampia.

“Vite salvate” non è solo una mostra fotografica, ma un racconto visivo che restituisce dignità agli animali e rende visibile un lavoro spesso silenzioso, fatto di impegno quotidiano, battaglie legali e cura. Ogni immagine diventa testimonianza di riscatto, ma anche denuncia delle condizioni in cui molti animali continuano a vivere.

L’iniziativa si inserisce nel percorso del Comune di Bastia Umbra volto a promuovere eventi culturali capaci di coniugare arte ed etica, rafforzando una sensibilità collettiva sempre più attenta ai diritti degli animali e alla sostenibilità sociale.