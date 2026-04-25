Continuità assistenziale Assisi nessuna chiusura prevista

Chiarimenti su presidio a Santa Maria degli Angeli ad Assisi

Nessuna procedura avviata e nessuna decisione assunta per la chiusura del presidio di continuità assistenziale Assisi a Santa Maria degli Angeli. È quanto chiarisce la direzione del Distretto Assisano della Usl Umbria 1, intervenendo dopo la diffusione di notizie che hanno generato preoccupazione tra i cittadini.

La struttura sanitaria precisa che il servizio di guardia medica resta attivo e non è oggetto di alcun piano di smantellamento, smentendo le ricostruzioni circolate in ambito politico e mediatico.

Nessuna chiusura del presidio

La direzione sanitaria sottolinea come non esista alcun atto formale che preveda la cessazione dell’attività presso la sede di Santa Maria degli Angeli. Al contrario, viene ribadita la continuità del servizio all’interno dell’attuale organizzazione territoriale.

Viene inoltre evidenziato il rischio di allarmismo generato da informazioni non verificate, che possono creare disorientamento nella popolazione.

L’organizzazione del distretto

Attualmente, nel territorio dell’Assisano, la continuità assistenziale è garantita attraverso due punti di erogazione: Santa Maria degli Angeli e Valfabbrica.

Parallelamente, l’assistenza diurna è assicurata dal Palazzo della Salute di Bastia Umbra e da ulteriori presidi distribuiti tra Santa Maria degli Angeli, Petrignano d’Assisi, Valfabbrica, Bettona e Cannara.

A rafforzare l’offerta sanitaria, è attivo il servizio di Aggregazione Funzionale Territoriale, operativo con orari definiti e personale medico dedicato, che svolge attività di assistenza primaria e ambulatoriale per l’intero distretto.

Il ruolo della Casa della Comunità

Un elemento centrale nella riorganizzazione futura è rappresentato dalla Casa della Comunità prevista a Bastia Umbra. La sua attivazione risponde agli standard fissati dal decreto ministeriale 77 del 2022, che disciplina il modello della sanità territoriale.

La normativa stabilisce che le strutture di questo tipo, soprattutto quelle classificate come hub, debbano garantire servizi attivi sulle ventiquattro ore, inclusa la continuità assistenziale.

Le scelte programmatiche e i fondi

L’assetto attuale deriva dalla programmazione regionale definita con la delibera di giunta del 2022, che ha individuato la collocazione delle Case della Comunità e la distribuzione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In questo quadro, il territorio comunale di Assisi non ha beneficiato di finanziamenti diretti per nuove strutture sanitarie, rimanendo escluso dalla ripartizione dei fondi destinati alla missione salute del Pnrr.

Nonostante ciò, il sistema dei servizi esistenti continua a garantire la copertura assistenziale, in attesa dell’entrata in funzione della nuova struttura di Bastia Umbra.

Nessun cambiamento immediato

Nel breve periodo, dunque, non sono previsti cambiamenti per i cittadini. Il servizio di guardia medica a Santa Maria degli Angeli resta operativo e inserito nel sistema territoriale.

La direzione del distretto ribadisce l’impegno a mantenere un’organizzazione efficiente e a fornire informazioni puntuali, evitando interpretazioni che possano generare allarme senza fondamento.