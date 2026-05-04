Il Bastia chiude in bellezza: 3-1 esterno contro l’Olympia Thyrus

Cala il sipario sul campionato con un successo esterno per il Bastia
La compagine guidata da mister Martinelli approccia la sfida con grande determinazione. Il vantaggio matura già al 16′: è l’eterno Michele Boldrini a sbloccare il risultato, liberandosi con grinta al limite dell’area e calciando un fendente preciso alla sinistra dell’estremo difensore di casa.
Il raddoppio dei biancorossi arriva poco prima dell’intervallo, al 39′, grazie a una conclusione dal limite di Minuti che non lascia scampo a Quaranta. Nella ripresa, il Bastia cala il tris all’11’: il neoentrato Passaquieti, autore di un ottimo impatto sulla gara, trasforma in rete un suggerimento millimetrico proveniente dalla corsia destra.
L’Olympia Thyrus, protagonista di un’annata comunque eccellente, riesce a siglare il gol della bandiera al 41′ del secondo tempo. A segno il solito Gesuele che, dopo essersi visto annullare una rete per offside, svetta di testa trovando la soddisfazione personale.
Spazio al futuro con gli esordi dei giovanissimi Cristian Tugliani (classe 2009) ed Ettore Ridolfi (2008).
I TABELLINI
OLYMPIA THYRUS 1 BASTIA 3
OLYMPIA THYRUS (4-2-3-1): Quaranta, M. Angeli (12’ st Franceschini), Dita, Federici (27’ pt Bunja), A. Kola, De Santis, Neri (12’ st Gesuele), A. Sugoni (42’ pt Sbarzella), M. Sugoni, A. Angeli (20’ pt Siragusa), Poggi. (A disp. Federici, Kuqi, N. Sugoni, Grassi). All. Marco Sugoni
BASTIA (4-2-3-1): A. Rossi, Dedja, L. Rossi (32’pt Ridolfi), Cozzali (5’ st Belia), Minuti (40’ pt Passquieti), Bokoko, Tugliani (5’ st Battistelli), Romio, Boldrini (20’ pt Trottini), Del Prete, Bigarelli. (A disp., Santucci, Ndiaye, Bagnolo, Zanchi). All. Martinelli
Arbitro: Martinelli di Perugia (assistenti Castellani di Foligno e Bartocci di Gubbio).
Reti: 16’ pt Boldrini, 39’ pt Minuti, 11’ st Passqauieti),41’ st Gesuele
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