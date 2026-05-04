Il Bastia chiude in bellezza: 3-1 esterno contro l’Olympia Thyrus

L’Inter batte il Parma ed è campione d’Italia: scudetto numero 21 I nerazzurri vincono 2-0 e chiudono i giochi con tre giornate d'anticipo.

Antonelli non si ferma più e vince anche a Miami Terza vittoria di fila per l'italiano della Mercedes, Ferrari anonima.

Solo 1-1 per la Juve contro il Verona già retrocesso Non basta Vlahovic, mezzo passo falso per i bianconeri nella corsa Champions

Sinner vince a Madrid il quinto Masters 1000 di fila, primato storico L'azzurro batte in finale Zverev per 6-1 6-2: ora vola a Roma per il Career Golden Masters.

Berardi e Laurientè stendono il Milan, Sassuolo vince per 2-0 REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Cade il Milan, che viene sconfitto per 2-0 in casa del Sassuolo e deve dunque ancora lottare per conquistare la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Decisive per i neroverdi le reti in apertura dei due tempi, con Berardi al 5′ e Laurientè al 47′, intervallate dall’espulsione di Tomori che dopo […]

Gasperini e il futuro a Roma “Testa al campo, poi ne parleremo con chiarezza” ROMA (ITALPRESS) – L’ora delle discussioni sul futuro non è ancora arrivata, ma è tutto fuorchè lontana. Gian Piero Gasperini sposta l’attenzione sulla partita di domani (ore 20:45) contro la Fiorentina all’Olimpico, ma sa che presto dovrà sedersi al tavolo con la proprietà per parlare dei temi che riguardano la prossima stagione. “Abbiamo assoluta concentrazione […]

Il Bologna sbatte sul muro del Cagliari, al Dall’Ara termina 0-0 BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna sbatte sul muro di un Cagliari, che ora è ad un passo dalla salvezza. Gli uomini di Vincenzo Italiano non vanno oltre un pareggio a reti bianche contro i sardi nel match del Dall’Ara, valevole per la 35esima giornata di Serie A. Pronti, via e la formazione ospite segna subito […]

Papa “Diritto alla libertà di stampa è spesso violato” ROMA (ITALPRESS) – “Oggi si celebra la giornata mondiale dellalibertà di stampa, patrocinata dall’Unesco, Purtroppo questodiritto è spesso violato in modo a volte flagrante a voltenascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittimedelle guerre e della violenza”. Così Papa Leone XIV dopo lapreghiera del Regina Caeli in piazza San Pietro.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-

Schlein “Il Governo ha sbagliato tutto, in campo con alleanza unita” ROMA (ITALPRESS) – “Non capisco cosa ci sia da festeggiare.Avevano i numeri per fare tutto e non hanno fatto nulla per migliorare la vita degli italiani. Guardi gli ultimi tre anni e mezzo: calo della produzione industriale per 37 mesi su 42, crescita zero, tasse record, costo energia più alto d’Europa, stipendi tra i più […]