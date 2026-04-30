Rendiconto 2025, Bastia aumenta investimenti e avanzo

Conti solidi e fondi Pnrr spingono opere e servizi comunali
Il Consiglio comunale di Bastia Umbra ha approvato il Rendiconto di Gestione 2025, documento che fotografa lo stato dei conti dell’ente e certifica una situazione economico-finanziaria definita dall’amministrazione “solida e sostenibile”.
A sottolinearlo è stato il sindaco Erigo Pecci, che ha parlato di un bilancio caratterizzato da conti in ordine, capacità di investimento e mantenimento dei servizi senza nuovi aggravi economici per i cittadini.
Avanzo oltre i 13 milioni e spesa ridotta
Il Rendiconto evidenzia un risultato di amministrazione superiore ai 13,9 milioni di euro, con un avanzo libero pari a 1,61 milioni.
Secondo quanto illustrato dall’amministrazione comunale, il dato conferma una gestione improntata all’equilibrio finanziario, con entrate previste e realizzate in linea con le stime e una riduzione della spesa del 3,6 per cento rispetto alle previsioni iniziali.
Il Comune ha inoltre evidenziato alcuni indicatori considerati positivi sotto il profilo gestionale, come il pagamento dei fornitori con quattro giorni di anticipo rispetto alle scadenze previste e una disponibilità di cassa superiore ai 3,3 milioni di euro.
L’anticipazione di tesoreria sarebbe stata utilizzata soltanto per sette giorni nell’arco dell’intero anno.
Investimenti vicini agli 8 milioni di euro
Uno dei dati centrali del Rendiconto riguarda gli investimenti effettuati nel corso del 2025, che sfiorano gli 8 milioni di euro.
L’amministrazione attribuisce il risultato soprattutto alla capacità di intercettare finanziamenti esterni provenienti da fondi PNRR, risorse statali e contributi regionali.
Le somme sono state destinate a diversi interventi sul territorio, tra cui opere di rigenerazione urbana, sicurezza, efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici.
Secondo il Comune, la strategia adottata ha consentito di aumentare gli investimenti senza incrementare la pressione fiscale diretta sui cittadini.
Migliora anche la riscossione dei crediti
Il Rendiconto 2025 evidenzia anche un miglioramento sul fronte della riscossione e della revisione dei crediti.
L’operazione avrebbe permesso di liberare oltre 340 mila euro immediatamente utilizzabili, riducendo allo stesso tempo i rischi per la stabilità del bilancio comunale.
L’ente ha inoltre confermato il rispetto di tutti i parametri di virtuosità previsti dalla normativa, mantenendo una situazione finanziaria considerata sostenibile e non strutturalmente deficitaria.
“Base solida per il futuro della città”
Nel commentare l’approvazione del documento contabile, il sindaco Pecci ha definito il Rendiconto non un punto di arrivo ma una base di partenza per proseguire nel percorso amministrativo della città.
L’amministrazione comunale intende continuare sulla linea della gestione prudente dei conti pubblici, puntando contemporaneamente su investimenti, opere pubbliche e mantenimento dei servizi.
L’obiettivo dichiarato resta quello di sostenere lo sviluppo di Bastia Umbra attraverso una programmazione economica stabile, con attenzione alla sostenibilità finanziaria e alla crescita del territorio.
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