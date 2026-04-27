Bastia Eccellenza umbra, salva la categoria con un turno d’anticipo

Reti inviolate e luci spente a San Siro, Milan-Juve 0-0 Rossoneri e bianconeri fanno un passo avanti verso la qualificazione in Champions League.

Ucraina, Zelensky “La centrale Zaporizhzhia torni sotto il controllo di Kiev” KIEV (ITALPRESS) – “Durante un incontro con il Direttore Generale dell’AIEA Rafael Grossi, ho sottolineato l’inaccettabilità della formalizzazione e della legittimazione della presenza russa presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia”. Lo ha affermato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.“Abbiamo discusso – prosegue – della chiusura temporanea di alcune unità della centrale nucleare, della riduzione […]

Il trend “Study in China” favorisce lo scambio culturale PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’emergente tendenza dello “Study in China” tra gli studenti internazionali incarna la crescente fiducia e apertura della Cina nel promuovere lo scambio culturale e lo sviluppo comune.La Cina è diventata una delle principali destinazioni per gli studi internazionali. Nell’anno accademico 2024-2025, più di 380.000 studenti provenienti da 191 Paesi e regioni […]

L’Inter frena: il Torino rimonta da 0-2 a 2-2 A Thuram e Bisseck rispondono Simeone e Vlasic (dal dischetto).

Sinner piega Moller e accede agli ottavi di finale a Madrid L'azzurro ritrova il suo tennis e batte il danese per 6-2 6-3.

Douvikas e Diao: il Como piega il Genoa 2-0 Al Ferraris i lariani segnano una rete per tempo: agganciata la Roma al quinto posto.

Pogacar trionfa per la quarta volta alla Liegi-Bastogne-Liegi LIEGI (BELGIO) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar vince in solitaria la 112esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. Dopo la delusione della Parigi-Roubaix, il fuoriclase sloveno è riuscito a staccare Paul Seixas nell’ultima cote di giornata. Il francese è arrivato poi secondo con 43″ di ritardo, terzo classificato il belga Remco Evenepoel. Una caduta nei primi chilometri ha infiammato […]

Spari alla cena con Trump, presidente Usa “Ecco perchè serve la ballroom” WASHINGTON (ITALPRESS) – Un uomo ha sparato contro Donald Trump, che si è salvato, durante la cena dei giornalisti. L’uomo armato avrebbe aperto il fuoco nell’area esterna sottoposta a controllo, nei pressi dell’ingresso del Washington Hilton, l’hotel che da anni ospita la serata. L’episodio ha generato panico tra i circa 2.500 invitati, tra giornalisti, esponenti […]

Musetti batte Griekspoor e vola agli ottavi a Madrid Nel 1000 spagnolo l'azzurro si impone sull'olandese per 6-4 7-5, ora il ceco Lehecka.