Bastia Eccellenza umbra, salva la categoria con un turno d’anticipo

Al Degli Esposti arriva la festa matematica dei biancorossi
Missione compiuta per il Bastia Calcio 1924, che al termine della 29ª giornata di Eccellenza umbra conquista la salvezza matematica con un turno d’anticipo. Al “Degli Esposti” di Bastia Umbra arriva il risultato atteso da settimane: categoria blindata e festa sugli spalti.
Un traguardo costruito con continuità, solidità e una gestione lucida della stagione da parte di mister Martinelli.
Avvio deciso e dominio territoriale
Il Bastia entra in campo con determinazione, mostrando fin dai primi minuti un atteggiamento aggressivo e propositivo. La squadra impone ritmo e qualità nel palleggio, costringendo gli avversari sulla difensiva.
La superiorità territoriale si traduce in diverse occasioni, ma il portiere ospite si distingue con interventi decisivi, incluso un rigore neutralizzato che tiene in equilibrio il match.
Minuti sblocca la partita
Il vantaggio arriva al 57’, quando Minuti finalizza una fase di pressione costante. La rete premia la maggiore incisività dei biancorossi, fino a quel momento padroni del gioco.
Il gol sembra indirizzare definitivamente la gara verso la vittoria interna, ma il finale riserva ancora emozioni.
Reazione ospite e risposta immediata
La squadra avversaria trova il pareggio, approfittando di un momento di calo del Bastia. Tuttavia la reazione è immediata.
Grazie a un’azione costruita con qualità e inserimenti ben calibrati, arriva il nuovo vantaggio firmato Romio, che riporta avanti i biancorossi e alimenta la festa sugli spalti.
Pareggio finale ma salvezza conquistata
Nel finale arriva il 2-2 ospite con una conclusione dalla distanza che non cambia però il verdetto complessivo. Il Bastia controlla e gestisce fino al triplice fischio, consapevole di aver già raggiunto l’obiettivo stagionale.
Il punto conquistato è sufficiente per la salvezza matematica, mentre altre realtà del campionato saranno costrette a giocarsi la permanenza ai playout.
Stagione chiusa e futuro sereno
La trasferta finale contro l’Olympia Thyrus avrà valore puramente statistico, con la società già proiettata alla programmazione della prossima stagione.
Per il Bastia si chiude così un campionato costruito con equilibrio e concretezza, culminato con il mantenimento della categoria e la soddisfazione di una salvezza conquistata con anticipo e merito.
BASTIA – NARNESE 2-2
BASTIA (4-2-3-1): Belia; Dedja, Tondini, Bokoko, Trottini; Minuti, Balducci (1’ st Ndiaye); Bagnolo, Romio, Del Prete (26’ st Zanchi); Passaquieti (46’ st Bigarelli). (A disp. Rossi A., Bodnar, Ouchen, Boldrini, Battistelli, Rossi Lo). All. Martinelli
NARNESE (4-3-3): Pitaro; Mora (27’ st Pjetri), Fontana (40’ st Rossi Le.), Rossi E., Pinsaglia; Petrini (16’ st Perotti), Leonardi, Colangelo; Perugini (41’ st Manni), Principi (27’ st Brasili), Leone. (A disp. Baldassarri, Persici, Marini, Jaiteh). All.Defendi
Arbitro: Garroui di Pordenone 6 (assistenti Ricci e Dolgetta)
Reti: 12’ st Minuti (B), 29’ st Brasili (N), 36’ st Romio (B), 38’ st Colangelo (N)
Note: Al 19’ pt Pitaro (N) para un rigore a Del Prete (B).
Ammoniti Fontana (N), Dedja (B), Leonardi (N), Bagnolo (B).
Angoli: 7-8. Recupero: 1’ pt, 5’ st.
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