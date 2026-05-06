Volley Academy Bastia sceglie Alberto Forini come presidente

Il nuovo vertice punta sul rilancio dello sport a Bastia Umbra

Volley Academy Bastia – La Volley Academy Bastia ha ufficializzato il cambio al vertice societario sancendo l’inizio di una nuova fase strategica. Alberto Forini assume la carica di Presidente con l’obiettivo dichiarato di trasformare il club in un punto di riferimento per l’intero movimento pallavolistico umbro. L’imprenditore ha accolto l’incarico manifestando una chiara volontà di investire nelle potenzialità umane e tecniche locali. La sua visione si inserisce in un contesto di rinnovamento che mira a coniugare l’eccellenza agonistica con una solida base etica e sociale.

Un nuovo corso per la pallavolo bastiola

La nomina di Forini rappresenta un segnale di forte discontinuità verso il futuro senza però dimenticare le radici territoriali. Il legame tra il neo Presidente e la realtà di Bastia Umbra costituisce il pilastro su cui poggerà l’intero programma di sviluppo. La società intende valorizzare il settore giovanile creando un percorso di crescita strutturato per le atlete del posto. Questo approccio non riguarda soltanto l’aspetto tecnico ma si estende alla promozione di principi educativi fondamentali come l’inclusione e la solidarietà. Il nuovo leader ha già dimostrato una natura propositiva lavorando a stretto contatto con il direttivo per definire le priorità stagionali.

La continuità dirigenziale e gli obiettivi sociali

Accanto ad Alberto Forini opererà la Vice Presidente Fabiola Ferroni garantendo una stabilità gestionale indispensabile per affrontare le sfide del settore. Il Consiglio Direttivo ha accolto con favore il passaggio di consegne vedendo nel profilo del nuovo numero uno la figura ideale per accelerare i processi di espansione. La Volley Academy Bastia non limita le proprie ambizioni al rettangolo di gioco ma punta a diventare un attore protagonista nella vita della comunità locale. Lo sport viene inteso come uno strumento di aggregazione capace di generare un senso di appartenenza identitaria molto profondo tra le famiglie e i sostenitori.

Il ringraziamento per il lavoro svolto finora

Il passaggio di testimone avviene in un clima di reciproca stima professionale. Il club ha espresso gratitudine verso Fabio Fortunati riconoscendo il merito di aver guidato la struttura durante anni complessi segnati dall’emergenza sanitaria globale. Sotto la sua gestione la società ha saputo resistere alle difficoltà logistiche mantenendo viva la passione per il volley in un momento di estrema incertezza. La dedizione mostrata ha permesso di preservare il patrimonio sportivo della città evitando la dispersione di talenti e competenze maturate nel tempo.

Le sfide infrastrutturali e il ritorno al palazzetto

Uno dei nodi centrali della nuova presidenza riguarda la gestione degli impianti sportivi. La volontà ferma è quella di risolvere le criticità esistenti per garantire alle squadre spazi adeguati e sicuri. Il ritorno della piena attività presso il palazzetto di viale Giontella è considerato una priorità assoluta per ridare vitalità al pubblico bastiolo. Questa struttura rappresenta il cuore pulsante della disciplina e la sua piena funzionalità è ritenuta essenziale per sostenere le ambizioni della prima squadra e delle divisioni minori. Superare gli ostacoli burocratici e strutturali permetterà di riportare il tifo sugli spalti creando quell’atmosfera necessaria per il raggiungimento di traguardi sportivi di rilievo nazionale.