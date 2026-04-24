Formazione e lavoro: al via il corso gratuito per tecnici delle reti elettriche e in fibra ottica
Nel territorio di Assisi e Bastia Umbra, cresce l’attenzione verso la formazione tecnica specializzata, in risposta ad una domanda sempre più concreta di figure professionali qualificate nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni.
In questo contesto si inserisce il corso interamente gratuito per “Addetto qualificato all’esecuzione di lavori su impianti di distribuzione di energia elettrica e reti di telecomunicazione in fibra ottica”, promosso da SUSTENIA SRL in collaborazione con UNAE UMBRIA.
Si tratta di una sinergia strategica che unisce competenze complementari: da un lato SUSTENIA, realtà attiva nell’erogazione di percorsi formativi innovativi e orientati al lavoro; dall’altro UNAE Umbria, punto di riferimento per la qualificazione tecnica nel settore elettrico, profondamente connesso al tessuto delle imprese locali. Questa collaborazione consente di costruire un percorso formativo aderente alle reali esigenze del mercato.
Il corso, della durata di 186 ore, prevede una formazione fortemente pratica in aula laboratorio, dove i partecipanti potranno acquisire competenze operative su impianti elettrici e reti in fibra ottica, oggi fondamentali per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e digitali.
L’iniziativa è gratuita ed è rivolta a disoccupati iscritti al programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), configurandosi come una concreta opportunità di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.
La rilevanza del corso è confermata anche dal contesto territoriale: in Umbria, come nel resto d’Italia, la diffusione della banda ultralarga e gli investimenti nella transizione energetica stanno generando una crescente richiesta di tecnici specializzati.
In aree come Assisi e Bastia Umbra, caratterizzate da un tessuto di piccole e medie imprese attive nei servizi impiantistici e nelle infrastrutture, queste figure risultano particolarmente ricercate.
Al termine del percorso sarà rilasciata una qualifica professionale riconosciuta, con sbocchi occupazionali presso imprese elettriche, operatori di rete, installatori e aziende di altissima specializzazione, settori oggi in forte espansione.
Un’occasione concreta, dunque, per acquisire competenze tecniche immediatamente spendibili e costruire un futuro professionale in ambiti strategici per lo sviluppo del territorio.
Per informazioni sul corso ADDETTO QUALIFICATO ALL’ESECUZIONE DI LAVORI SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E RETI DI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA – Codice RES. 1.17.1 potete contattare:
SUSTENIA SRL – PIAZZA MONCADA – 06083 BASTIA UMBRA tel 075/5996417 cell. 351 5502558 info@sustenia.com; www.sustenia.com
Redazionale pubblicitario a cura di SUSTENIA SRL
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