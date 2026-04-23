Letteratura e armonia con la natura a Bastia Umbra

Il festival della lettura celebra Francesco d’Assisi

Letteratura e armonia – La cittadina umbra di Bastia Umbra si prepara a ospitare una manifestazione culturale di respiro ampio, il Maggio dei Libri 2026, che farà capolino il giorno della celebrazione mondiale dedicata alle pubblicazioni. L’iniziativa vede la collaborazione tra l’amministrazione locale e la Biblioteca Comunale, struttura che gode di un riconoscimento prestigioso a livello nazionale per il suo contributo alla diffusione della lettura nelle comunità.

Radici spirituali e contemporaneità si incontrano nel programma

L’edizione di quest’anno affonda le proprie ispirazioni nell’insegnamento filosofico del santo di Assisi, che percepiva ogni elemento del creato come parte di una fratellanza universale. Questo approccio filosofico si traduce in una celebrazione dei volumi come entità viventi, capaci di guidare i lettori verso una comprensione più profonda della realtà circostante e delle responsabilità che legano ogni individuo ai propri simili e all’ambiente naturale. La lettura diventa così strumento di consapevolezza, ponte tra il proprio universo interiore e il mondo esterno.

Il programma si articola attorno a tre macro-tematiche che fungono da filo conduttore. Il primo ambito affronta la ricerca della bellezza, intesa sia come manifestazione della natura sia come risonanza emotiva che risiede nell’animo umano; il secondo esplora i percorsi narrativi di vite concrete o immaginarie, tracciando mappe dei sentimenti e delle dinamiche relazionali; il terzo si concentra sulle questioni contemporanee, invitando i lettori a riflettere con spirito costruttivo sulle sfide attuali.

Una struttura biblioteca che cresce e si rafforza

L’istituto della Biblioteca Comunale mantiene un andamento di crescita che merita attenzione. Nel corso del primo trimestre del 2026, la struttura ha registrato l’iscrizione di oltre 380 nuovi frequentatori, mentre il numero complessivo di utenti attivi supera le 22.000 unità. Parallelamente, l’amministrazione ha ricevuto il riconoscimento di un finanziamento pubblico destinato al rinnovamento delle collezioni librarie, un segnale tangibile della stima istituzionale verso le attività condotte dall’ente culturale.

Calendarismo denso di iniziative trasversali

Le attività partono dalle ultime settimane d’aprile e si protraggono fino all’ultimo giorno di maggio. Il 23 aprile, data internazionale della celebrazione del libro, la comunità di lettori abituali della biblioteca si riunisce in seduta speciale. Da quella data fino alla fine del mese, il circuito scolastico della municipalità è invitato a visitare la struttura durante gli orari mattutini, un’operazione che mira a familiarizzare i più giovani con l’ambiente e le risorse disponibili.

Nel corso del mese di maggio si susseguono presentazioni di autori, momenti dedicati alle letture ad alta voce per i bambini in tenera età, esibizioni teatrali, e dialoghi con scrittori che hanno realizzato opere coerenti con i filoni tematici della rassegna. Tra i nomi annunciati figurano creatori di narrativa che affrontano questioni relative all’infanzia, ai diritti umani, e alla sostenibilità ambientale.

Un riconoscimento che affonda le radici nella continuità

L’amministrazione comunale vanta un titolo assegnato da un organismo internazionale dedicato all’istruzione e alla cultura sin dal 2018, un attestato che riconosce gli sforzi prolungati nel tempo per mantenere elevati gli standard di accesso ai saperi e alla fruizione culturale. Tale status non è generato dalla sola iniziativa del Maggio dei Libri, ma rappresenta il consolidamento di una strategia amministrativa più ampia che ha fatto della lettura un pilastro delle politiche locali.

Connessioni con iniziative nazionali

La manifestazione non rimane isolata nel panorama culturale italiano, ma si connette con altre campagne nazionali che condividono obiettivi analoghi. In particolare, emerge un dialogo con un programma gemello che si propone di stimolare la lettura collettiva e di trasformarla da pratica individuale a momento di condivisione sociale.

Come accedere e partecipare

La struttura bibliotecaria rimane disponibile per fornire dettagli sugli orari delle manifestazioni e sulle modalità di accesso agli eventi. Le comunicazioni ufficiali possono essere ottenute attraverso i canali istituzionali dell’ente, dove sono disponibili aggiornamenti sul calendario completo e sulle ospitalità dedicate ai diversi segmenti di pubblico.

Il programma di Bastia Umbra

Giovedì 23 aprile, ore 17.00

Leggere in Circolo – Speciale Giornata Mondiale del Libro

Biblioteca Comunale

Dal 23 aprile al 31 maggio ore 10.30

La Scuola va in Biblioteca

Biblioteca Comunale

Giovedì 7 maggio, ore 17.30

Una Mamma da Favola: letture e laboratori

Biblioteca Comunale

Lunedì 11 maggio, ore 10.30

Letture con la Pancia

Biblioteca Comunale

Venerdì 15 maggio, ore 10.30

Bastia Presenta Libri

“Ernesto e i suoi Parenti” di Silvia Tamberi

Biblioteca Comunale

Venerdì 15 maggio, ore 18.00

Bastia Presenta Libri

“Il Popolo Meraviglioso” + Mostra “Be My Voice, un Diario per Gaza”

Al Teatrino di Piazza Mazzini

Venerdì 22 maggio, ore 18.00

Bastia Presenta Libri

“La mia Umbria” di Gabriele Salari

Auditorium Sant’Angelo

Giovedì 28 maggio, ore 17.00

Leggere in Circolo – Speciale Maggio dei Libri

Biblioteca Comunale

Venerdì 29 maggio, ore 18.00

Bastia Presenta Libri

“Frammenti di un Percorso Amoroso” di Silvana Sonno

Auditorium Sant’Angelo

La Biblioteca Comunale Alberto La Volpe conferma un trend di significativa crescita: con

oltre 22.000 utenti attivi, dal 1° gennaio 2026 ad oggi conta già 381 nuovi tesserati. La

struttura è inoltre beneficiaria del Fondo Editoria Libraria – DL 201/2024 per un

importo di oltre 12.669,58 euro, a riprova del riconoscimento istituzionale dell’eccellenza

del servizio offerto alla comunità.

Per informazioni: bibliotecabastia.cultura@orologionetwork.it