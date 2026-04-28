Pallavolo: la Bartoccini espugna Bastia nei play-off serie C

Gara di andata vinta dalle ospiti in un palazzetto gremito

Bastia Umbra, 29 aprile 2026 – L’atmosfera delle grandi occasioni ha avvolto il rettangolo di gioco durante la gara d’andata dei quarti di finale promozione. La sfida tra Volley Academy Bastia e Bartoccini School Volley Perugia ha rispettato le attese della vigilia, regalando uno spettacolo tecnico di alto profilo davanti a tribune gremite. Il verdetto del campo ha premiato la maggiore le ospiti capaci di imporsi per 1-3 dopo una battaglia sportiva durata oltre due ore. Nonostante una prestazione generosa e tratti di gioco spumeggianti, le padrone di casa hanno dovuto cedere il passo alla solidità perugina, come riporta il comunicato stampa di Volley Academy Bastia – Antonello Polticchia.

L’avvio dell’incontro ha visto la formazione locale partire con il piede premuto sull’acceleratore. Le ragazze del Bastia hanno interpretato il primo set con un’aggressività tattica impeccabile, scavando subito un solco importante nel punteggio. Le avversarie hanno tentato di ricucire lo strappo, ma la resistenza della Academy è stata granitica. Con un finale di parziale giocato sui nervi, Bastia ha incamerato il primo punto del match fissando il tabellone sul 25-23. In questa fase, la spinta del pubblico è stata determinante per contenere il ritorno della compagine ospite.

Il copione è mutato radicalmente a partire dalla seconda frazione di gioco. Perugia ha riordinato le idee, trovando contromisure efficaci al servizio e migliorando sensibilmente la correlazione tra muro e difesa. La Bartoccini ha iniziato a dettare i ritmi, costringendo Bastia a una difesa costante e faticosa. Nonostante i tentativi di restare agganciate al set, le padrone di casa hanno subito l’allungo decisivo nella parte centrale del parziale. Il 19-25 finale ha riequilibrato le sorti dell’incontro, spostando l’inerzia emotiva verso la metà campo ospite.

Il terzo atto della sfida è stato probabilmente il più vibrante dal punto di vista agonistico. Le perugine sono ripartite con slancio, portandosi avanti di diverse lunghezze e sembrando in totale controllo. Tuttavia, Bastia ha dimostrato una resilienza fuori dal comune, imbastendo una rimonta entusiasmante che ha portato il punteggio in perfetta parità sul 20-20. Gli scambi prolungati e le difese acrobatiche hanno entusiasmato gli spettatori presenti. Eppure, proprio nel momento cruciale, la Bartoccini ha sfoderato una maggiore precisione nei colpi d’attacco, chiudendo il set 22-25.

L’ultimo parziale ha visto una fase iniziale all’insegna dell’equilibrio assoluto, con le due squadre che hanno risposto colpo su colpo. Successivamente, la Bartoccini School Volley ha trovato il break determinante grazie a una serie di giocate incisive che hanno indirizzato definitivamente il match. Bastia ha tentato di restare in scia, ma il distacco è apparso troppo ampio da colmare, portando alla chiusura del set sul 17-25.

Il triplice fischio consegna a Perugia un vantaggio prezioso in vista della gara di ritorno, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Gara di ritorno in calendario Sabato 2 Maggio alle ore 19.00 al Palabarton di Perugia.



Volley Academy Bastia: Montacci 20, Mazzasette 15, Montacci 17, Alessandretti 9, Mussini 6, Sabatini 3

Roscini 2, Pici (L), Censi 1, Boschetti , Borgnini NE: Montecucco, Fiorucci All. Raspa Fabrizio.

Volley Academy Bastia: (Bs 12, Bv7, muri 4)