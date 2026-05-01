Rendicontazione Comune Bastia Umbra registra avanzo positivo

I numeri della gestione confermano solidità senza interventi
La seduta del consiglio comunale svoltasi ieri in tarda serata ha definito il quadro contabile dell’ente per l’esercizio 2025. I documenti finanziari evidenziano un bilancio in attivo con un avanzo libero che sfiora la quota di 1,6 milioni di euro. Questa disponibilità monetaria si somma ai risultati positivi ottenuti nelle annualità precedenti, delineando una tendenza di accumulo costante nelle casse municipali. Sebbene, scrive Catia Degli Esposti la giunta rivendichi la natura strategica di tali eccedenze, l’esame dei flussi suggerisce che tali somme derivino da una programmazione della spesa corrente non pienamente allineata alle reali necessità operative manifestatesi durante i dodici mesi di gestione.
Criticità nelle manutenzioni e decoro cittadino
Il surplus economico certificato dai revisori mette in luce un paradosso amministrativo riguardante i servizi essenziali. A fronte di una liquidità importante, il territorio di Bastia Umbra presenta diverse zone dove le richieste di intervento restano inevase. La cura del verde pubblico, l’integrità del manto stradale e la sicurezza degli edifici di proprietà dell’ente mostrano segni di sofferenza. Il mancato utilizzo tempestivo delle risorse accantonate – aggiunge Catia Degli Esposti – ha generato un divario tra la solidità finanziaria dell’istituzione e la percezione del servizio offerto alla cittadinanza, spesso condizionato da rinvii giustificati da una presunta carenza di fondi ora smentita dai dati reali.
Ritardi strutturali nel comparto dei lavori pubblici
Il settore degli investimenti segnala una preoccupante azione amministrativa in ritardo rispetto ai cronoprogrammi stabiliti. Nonostante un pacchetto di risorse superiore agli 8 milioni di euro, in gran parte derivante dai canali di finanziamento del PNRR, la fase di cantierizzazione e chiusura delle opere fatica a procedere con la dovuta speditezza. Risulta emblematico il caso dei fondi per la viabilità, con oltre mezzo milione di euro rimasto fermo nei capitoli di spesa nonostante le condizioni delle arterie cittadine richiedano cure immediate. Le infrastrutture sportive e i progetti di riqualificazione delle frazioni, come il nucleo storico di Ospedalicchio e i percorsi pedonali di Costano, restano in attesa di una spinta risolutiva.
Gestione del personale e prospettive operative
La difficoltà operativa emerge con chiarezza nella gestione dei processi complessi legati agli appalti e alla progettazione. La struttura tecnica comunale appare sotto pressione nel coordinare la mole di interventi pianificati, evidenziando una saturazione della capacità d’esecuzione. Nonostante i rallentamenti visibili, l’indirizzo politico attuale non prevede un potenziamento dell’organico dedicato ai lavori pubblici. Il consuntivo approvato riflette dunque un ente che gode di ottima salute finanziaria ma che necessita di una trasformazione radicale nella capacità di convertire la propria ricchezza in benefici tangibili per la comunità locale.
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