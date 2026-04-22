Bosco urbano Bastia Umbra celebra natura e fiume Chiascio

Escursione guidata tra aree verdi e storia locale umbra
Una domenica immersa nel patrimonio naturalistico
L’undicesima edizione della Festa dei Boschi trasforma il territorio in un laboratorio a cielo aperto per riscoprire il legame vitale tra centro abitato e ambiente. L’iniziativa, coordinata dagli Assessorati all’Ambiente e alla Cultura, punta a consolidare la consapevolezza ecologica collettiva attraverso un’esperienza diretta e multisensoriale. Il cammino si snoda lungo le sponde fluviali, offrendo ai partecipanti uno sguardo inedito sulla biodiversità che caratterizza la valle.
Dalla chiusa della Bastiola al Parco XXV Aprile
L’itinerario tecnico parte ufficialmente alle ore 9.30 di domenica 26 aprile 2026 presso la chiusa del Chiascio, snodo cruciale per comprendere l’ingegneria idraulica storica e l’evoluzione paesaggistica. Gli esperti guidano il gruppo attraverso le tappe che hanno segnato la nascita dell’Insula romana, spiegando il valore dei materiali naturali come ghiaia e pietre nel contesto dei vecchi mestieri fluviali. La progressione verso il Parco XXV Aprile permette di osservare la progressiva integrazione tra flora spontanea e infrastrutture urbane.
Scienza e osservazione guidata degli habitat
Il percorso offre momenti di alto valore scientifico grazie alla presenza di zoologi e naturalisti. Le sessioni di birdwatching permettono di individuare le specie avicole che popolano le rive, mentre l’analisi di foglie e cortecce svela i segreti degli alberi monumentali censiti nell’area. Lungo le sponde, la mostra fotografica di Paolo Esposito arricchisce la camminata, documentando visivamente la fauna selvatica che abita l’ansa del Chiascio, dove la natura riprende i suoi spazi originari con forza e armonia.
Cultura e coinvolgimento delle nuove generazioni
L’arrivo al Parco XXV Aprile segna il momento della convivialità con il pranzo al sacco collettivo. Nel pomeriggio, l’attenzione si sposta sulla letteratura e la creatività con le letture animate dedicate ai bambini. Attraverso il progetto della Biblioteca Comunale, i più piccoli esplorano il mondo animale tramite racconti e suggestioni sonore. La sinergia tra associazioni locali e istituzioni conferma l’efficacia di un modello di gestione condivisa del verde pubblico e della memoria storica cittadina.
Festa dei Boschi 2026: Percorso al Bosco Urbano
La Festa dei Boschi 2026 invita la cittadinanza a riscoprire il patrimonio verde di Bastia Umbra attraverso un’escursione guidata che collega le acque del Chiascio al cuore della città.
Dalla chiusa della Bastiola fino al Parco XXV Aprile, il percorso si snoda tra alberi monumentali e habitat naturali unici.
Esperti zoologi e storici locali accompagneranno i partecipanti in attività di birdwatching e lettura del paesaggio.
L’evento include la mostra fotografica di Paolo Esposito e letture animate per bambini curate dalla Biblioteca Comunale.
Un’occasione imperdibile per vivere la natura urbana, promuovere la sostenibilità e partecipare a un pranzo al sacco collettivo all’aria aperta.
L’appuntamento è fissato per domenica 26 aprile, con partenza alle ore 9.30 dal sentiero di via Carmelo Battaglia.
Data: Domenica 26 Aprile 2026
Luogo: Bastia Umbra (PG) – Punto di ritrovo Bastiola
Orario: Dalle ore 09:30 alle 13:00
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