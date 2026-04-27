Basket Serie C: Bastia espugna Perugia e vola in semifinale play-off

Vittoria decisiva sul campo umbro nella prima gara della serie decisiva

Una immensa Ottica Brunozzi Virtus Bastia riesce nell’impresa di espugnare il PalaPellini di Perugia e portarsi in vantaggio 1 a 0 nelle Serie di Semifinale play-off Promozione , di fronte ad una pubblico caldo, tra cui moltissimi appassionati al seguito degli ospiti.

Il finale (75-76) è stato il risultato di una gara costantemnete in equilibrio, grazie ad una attenta gestione del ritmo degli ospiti che ha impedito ai perugini di esprimere il loro gioco in velocità tanto caro ai ragazzi di coach Barilla.

Dicevamo di un equilibrio costante , con le due formazione ad alternarsi nella conduzione della gara, sempre con scarti limitati. Se per Perugia Palazzoni e Pennicchi sono stati i maggiori terminali offensivi, per Bastia Burini è stato una continua spada nel fianco con i suoi 27 punti, ottimamente coadiuvato dal giovane Proietti e da Ambrosino (dominatore su tutti i 28 metri del Pellini).

Ma impossibile non citare la solidità di Meccoli, Orlandi e Costantini, decisivi a Chieti, o la tripla della staffa dell’ex Checco Antonielli, o al prezioso contributo di Ardenti.

Ora la testa si sposta a gara-2, Mercoledi sera alle ore 20:30 PalaCestellini di Ponte San Giovanni.

A fine gara queste le dichiarazioni del coach Bastiolo Calisti, che non nasconde la propria soddisfazione: ”Abbiamo terminato gli aggettivi per descrivere ciò che stiamo facendo. E’ un sogno che dura da inizio anno , e sta continuando inaspettatamente, ma meritatamente. E non vogliamo svegliarci. I ragazzi stanno bene insieme e sul campo si vede. Si aiutano, si danno coraggio, giocano l’uno per l’altro. Abbiamo protagonisti che si alternano durante la gara e le gare, a dimostrazione che ognuno ha il suo spazio. Oggi voglio spendere una parola per Simone (Proietti) esordiente come altri di questo campionato, su cui crediamo dallo scorso anno.

Oltre al talento fisico e tecnico che ha sempre dimostrato, oggi ha fatto una gara di una solidità mentale degna di un veterano, e di questo siamo molto contenti. Ora ci aspetta gara-2 Mercoledi. Cercheremo di recuperare le forze, orgogliosi di quello che stiamo facendo, senza smettere di sognare , con la serenità e l’intima gioia che ci deriva dal dovere compiuto”.