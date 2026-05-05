Cinema Esperia programmazione tra moda musica e solidarietà

A Bastia Umbra arrivano grandi titoli e ospiti di eccellenza

Questa settimana al Cinema Esperia i riflettori si accendono su un atteso ritorno cinematografico che promette di scalare le vette del gradimento. Il diavolo veste Prada 2, diretto da David Frankel, riporta in sala le iconiche atmosfere della rivista Runway. Il cast originale, composto da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, si ritrova tra le eleganti strade di New York City per narrare una sfida professionale senza esclusione di colpi.

Il grande ritorno della moda sul grande schermo

La trama si focalizza sulla storica direttrice Miranda Priestly, impegnata a fronteggiare la sua ex assistente Emily Charlton, divenuta nel frattempo una agguerrita dirigente rivale. Il duello per gli introiti pubblicitari si consuma in un contesto di profonda crisi per la carta stampata, mentre Miranda si avvicina alla soglia del pensionamento.

La leggenda del Re del Pop rivive in Michael

La programmazione prosegue con una pellicola biografica di forte impatto emotivo dedicata alla figura più celebre della musica mondiale. Michael, firmato dal regista Antoine Fuqua, ripercorre la parabola umana e artistica di Michael Jackson. Dagli esordi folgoranti con i Jackson 5 fino alla consacrazione solista, il film analizza la genesi di un talento unico capace di interpretare le note come uno strumento per cambiare il mondo. L’opera esplora il sogno di un artista cresciuto con il mito di Peter Pan, soffermandosi sulla sua infanzia tra sogni, impegno e la ricerca costante di un ideale di bene universale espresso attraverso performance che hanno fatto la storia dello spettacolo internazionale.

Solidarietà e dibattito con il documentario The Sea

Un appuntamento di assoluto rilievo sociale caratterizza la serata evento dedicata a The Sea, film diretto da Shai Carmeli-Pollak. La narrazione segue il dodicenne Khaled, residente nei pressi di Ramallah, che tenta disperatamente di raggiungere il mare per la prima volta nella sua vita. Il viaggio si trasforma in un’odissea tra permessi negati, posti di blocco e confini apparentemente invalicabili. Il giovane decide di attraversare clandestinamente Israele, spingendo il padre a un inseguimento rischioso che mette a repentaglio il suo lavoro e la sua libertà. La proiezione si concluderà con un momento di approfondimento collettivo in diretta streaming, unendo il cinema alla testimonianza diretta della realtà contemporanea.

Ospiti e riflessioni sulla navigazione verso Gaza

L’evento speciale legato alla visione di The Sea prevede la partecipazione di figure di spicco del panorama giornalistico e umanitario. Interverranno in collegamento i membri della Global Sumud Flotilla, attualmente impegnati nella navigazione verso Gaza per scopi umanitari. Il dibattito sarà arricchito dai contributi della giornalista Giulia Innocenzi e di Maddalena Oliva, vicedirettrice de Il Fatto Quotidiano. L’incontro offrirà al pubblico del Cinema Esperia una piattaforma di riflessione privilegiata per discutere di diritti civili e della situazione geopolitica attuale. Questa proposta culturale conferma la volontà della sala cinematografica di essere non solo un luogo di svago, ma un centro di aggregazione critica e informativa di alto profilo.