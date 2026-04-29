Bastia Umbra: Pro Loco si rinnovaecco il nuovo consiglio

Il direttivo si rilancia con nuove forze e progetti culturali

L’assemblea ordinaria della Pro Loco di Bastia Umbra, svoltasi domenica 19 aprile, ha segnato un momento cruciale per l’associazione locale. I soci hanno espresso il proprio voto per il rinnovo degli organi direttivi, tracciando una nuova rotta caratterizzata da significative trasformazioni nella composizione del consiglio. Undici nuovi consiglieri hanno ricevuto l’incarico di guidare l’ente nei prossimi ventiquattro mesi, rappresentando sia la continuità che l’innovazione che l’organizzazione intende perseguire.

Continuità e innovazione nel rinnovamento

La riconferma di Luisa Mancinelli Degli Esposti alla presidenza rappresenta l’elemento di stabilità che l’associazione ha ritenuto essenziale. Accanto a lei, la struttura organizzativa si è ridefinita con l’elezione di Veronica Taglia quale vice presidente, Raniero Stangoni nei ruoli di tesoriere e Daniela Piselli come segretaria. Questa configurazione dirigenziale mantiene il filo conduttore con le scelte precedenti, garantendo una coerenza progettuale che consente all’ente di proseguire i propri obiettivi senza soluzione di continuità.

Tuttavia, il dato più rilevante riguarda il profilo complessivo della rappresentanza consiliare. Oltre il cinquanta per cento dei membri risulta costituito da donne, un dato che riflette l’intento di ampliare la partecipazione e offrire spazi decisionali paritari all’interno dell’organizzazione. Contemporaneamente, sei componenti su undici presentano un’età inferiore ai cinquanta anni, elemento che segnala l’afflusso di energie giovanili capace di portare prospettive innovative nel panorama delle iniziative culturali e sociali locali.

Progettualità rinnovate e obiettivi strategici

La presidente Mancinelli Degli Esposti ha manifestato soddisfazione particolare riguardo le potenzialità insite nella nuova composizione consiliare. La presenza di giovani e donne rappresenta, secondo la sua valutazione, un fattore moltiplicatore per le capacità progettuali dell’ente. L’associazione attualmente conta quasi duecento iscritti, un numero che testimonia il radicamento territoriale e la fiducia che la comunità bastiana ripone nelle proposte programmatiche.

La missione della Pro Loco rimane centrata sulla promozione integrale della città di Bastia Umbra e sulla valorizzazione del patrimonio tradizionale locale. Questi obiettivi, comuni alle organizzazioni similari diffuse nel territorio nazionale, assumono particolare rilevanza in contesti urbani di medie dimensioni dove le associazioni operano quale ponte tra istituzioni, cittadinanza e risorse culturali autoctone. L’impegno verso la valorizzazione del patrimonio identitario locale si concretizza attraverso iniziative che spaziano dalla rievocazione di tradizioni storiche sino alla promozione di attività che coinvolgono il tessuto sociale nel suo complesso.

Forze fresche per il programma dei prossimi mesi

Il nuovo consiglio ha già iniziato a operare per l’ideazione e la realizzazione di manifestazioni previste nei prossimi mesi. L’entusiasmo che caratterizza questo primo periodo di lavoro collettivo emerge dalle dichiarazioni ufficiali dell’organizzazione, la quale ripone fiducia nel supporto della comunità locale affinché la Pro Loco possa consolidare ulteriormente il proprio ruolo quale fulcro delle dinamiche culturali e sociali urbane. Ogni evento rappresenta un’opportunità per affermare l’identità collettiva e per attrarre interesse verso le specificità territoriali.

La composizione dell’organismo dirigente riflette una scelta consapevole di equilibrio tra figure con esperienza consolidata e personalità portatrici di visioni fresche. Fra i consiglieri rieletti figurano nomi che hanno già contribuito significativamente alle attività associative nel passato, garantendo quella memoria istituzionale indispensabile per mantener coesione progettuale. Allo stesso tempo, l’afflusso di elementi nuovi permette l’integrazione di competenze diversificate e prospettive aggiornate relative alle modalità comunicative e organizzative contemporanee.

Un assetto organizzativo per la crescita territoriale

Il nuovo assetto organizzativo della Pro Loco di Bastia Umbra si pone come risultato di una valutazione consapevole dei bisogni associativi e delle potenzialità che il territorio può esprimere. L’equilibrio fra elementi giovani e figure consolidate, unitamente alla parità di genere negli organismi decisionali, disegna un profilo di governance che risponde alle esigenze di inclusività e efficienza operativa. Tale configurazione permette all’ente di porsi quale interlocutore credibile presso amministrazioni locali, enti sovraordinati e realtà associative partner nelle progettazioni comuni.

La Pro Loco, in quanto soggetto collettivo radicato nel contesto territoriale, svolge funzione catalizzatrice nel processo di identificazione culturale della comunità. Gli eventi promossi, le iniziative didattiche, le rievocazioni storiche e le manifestazioni civiche rappresentano momenti attraverso cui cittadini e amministrazioni possono condividere una visione comune dello spazio urbano e dei valori che lo caratterizzano. Bastia Umbra, attraverso il lavoro dell’associazione, continua a rappresentarsi quale entità vivace e dinamica, capace di fare propri i cambiamenti sociali senza tradire le radici culturali che fondano l’identità collettiva.

Il consiglio direttivo appena eletto risulta composto, oltre ai nominativi già indicati della presidenza, da Annalisa Cozzali, Matteo Santoni, Claudia Morini, Fabrizio Decembrini, Claudio Giorgetti, Maria Giulia Raspa e Francesco Rossi. Questa pluralità di competenze e sensibilità rappresenta la base sulla quale l’associazione intende costruire il proprio programma pluriennale, ponendosi quale punto di riferimento stabile per coloro che desiderano contribuire alla crescita civile e culturale della comunità bastiana.