Eccellenza Olympia Thyrus Bastia saluta il torneo a Terni

L’ultima sfida stagionale premia la salvezza dei biancorossi
Il campionato di Eccellenza Umbra giunge al suo atto conclusivo con la sfida dello stadio Ovidio Laureti. Domenica 3 maggio alle ore 16:00 la Olympia Thyrus San Valentino riceve il Bastia 1924 per l’ultimo turno della regular season. Il verdetto del campo ha già emesso le sentenze più importanti per le due compagini che arrivano all’appuntamento con la serenità della permanenza garantita. I padroni di casa vantano quaranta punti in graduatoria mentre la formazione ospite segue a quota trentotto distacchi che mettono al riparo entrambe da ogni rischio legato ai play-out.
Una direzione arbitrale perugina
L’incontro sarà diretto dal fischietto Gioele Martinelli appartenente alla sezione di Perugia. A completare la terna arbitrale ci saranno gli assistenti Diego Castellani e Giuseppe Mancini provenienti da Foligno. Nonostante l’assenza di obiettivi drammatici per la classifica la partita mantiene un interesse tecnico rilevante. Si affrontano infatti due realtà che hanno dimostrato di saper proporre una manovra corale organizzata e propositiva durante tutto l’arco del torneo. La gestione del match non dovrebbe presentare criticità particolari vista l’atmosfera distesa tra le due società.
Spazio ai giovani e nuovi esperimenti
La certezza della categoria permette ai due allenatori di approcciare l’evento con estrema libertà tattica. Senza l’assillo del risultato obbligatorio è probabile che le panchine concedano minuti a quegli elementi che hanno trovato meno spazio nelle rotazioni stagionali. Questo scenario favorisce l’inserimento di giovani talenti del vivaio desiderosi di mettersi in mostra su un palcoscenico importante. Il clima di festa sportiva trasformerà la gara in una vera passerella finale dove il piacere del gioco prevarrà sulla rigidità degli schemi difensivi classici.
Bilancio finale per i biancorossi
Il Bastia 1924 approda a Terni dopo il pareggio interno maturato contro la Narnese. Quel risultato ha messo il sigillo definitivo sulla tranquillità agonistica dei ragazzi biancorossi. L’intento della squadra è quello di concludere il percorso nella parte sinistra della classifica per dare continuità ai progressi mostrati nel girone di ritorno. Una vittoria esterna permetterebbe di scavalcare proprio i rivali odierni chiudendo in bellezza un’annata caratterizzata da una costante crescita del gruppo. Il cammino intrapreso suggerisce basi solide per la programmazione del prossimo futuro sportivo.
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