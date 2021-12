Comune di Bastia Umbra, lanciato Concorso d’Idee per giovani studenti

Concorso rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di primo grado della Scuola Colomba Antonietti

L’

Amministrazione comunale di Bastia Umbra, ispirata dal cd. Green Deal Europeo, il progetto lanciato dalla Commissione europea il 14 luglio 2020, avente la finalità di trasformare e trasportare l’Europa in una economia efficiente, moderna e attenta all’ambiente, ha organizzato un ““, un progetto avente l’obiettivo di valorizzare l’appartenenza, l’identità territoriale, la creatività e l’attenzione alla tutela ambientale delle giovani generazioni.

Da Ufficio Stampa Comune di Bastia Umbra

Il progetto ” Concorso di idee” è rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di primo grado della Scuola Colomba Antonietti di Bastia Umbra.

Sei terze medie insieme ai professori referenti hanno aderito al progetto e giovedì 16 dicembre u.s. all’Auditorium Sant’Angelo, divisi per gruppi di classi, per motivi legati all’emergenza sanitaria, alla presenza del Sindaco Paola Lungarotti, dell’Assessore alle Politiche scolastiche e sociali Daniela Brunelli e della Preside Stefania Finauro si sono visti per il primo incontro informativo.

Il primo incontro per illustrare le finalità del progetto

Le Autorità hanno portato il loro saluto affettuoso alla platea, complimentandosi per la nuova iniziativa, e si è tenuto il primo incontro tra gli studenti, i docenti ed i tecnici, Geometra Franco Possati e l’Architetto Pietro Carlo Pellegrini di Lucca, Professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Perugia, per introdurre l’oggetto del Concorso e le sue finalità. Questo un modo di fare educazione in maniera alternativa per gli studenti e di progettare prospettive innovative che rispecchiano sogni e desideri degli adolescenti e dei giovani adulti.

Sono state presentate slides con foto storiche di Bastia Umbra degli anni 50 e 60 fino ai giorni nostri per mostrate ai giovani il cambiamento urbanistico della nostra città. L’Architetto Pellegrini ha commentato e illustrato con documenti fotografici alcuni esempi di progetti realizzati di rigenerazione urbana di vari territori proprio per stimolare criticamente studenti e insegnanti ad un approccio immediato per identificare e dare corpo a bisogni e desideri relativi alla fascia d’età di un adolescente. il Geometra Possati ha esposto un report preciso e puntuale sul processo di cambiamento e di obiettivi della città dagli anni ‘60 ad oggi, che verrà consegnato ai docenti per procedere ad una attivazione didattica e operativa del Concorso di idee. L’attenzione viva, l’entusiasmo culturale, la partecipazione attiva degli studenti hanno dato un ulteriore incipit positivo ai tecnici che si sono messi a disposizione nel corso della realizzazione del percorso per soddisfare tutte le domande dei giovani studenti. Un ringraziamento alla Scuola per la sensibilità dimostrata ad accogliere pienamente il progetto ambizioso e non semplice per i giovani del nostro territorio.