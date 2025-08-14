Disagi per i residenti di Bastia Umbra: interruzione del gas

Acqua nelle condotte in seguito a lavori: cittadini esasperati

Disagi per i residenti – Un’imprevista e prolungata interruzione della fornitura di gas metano starebbe creando seri disagi a numerosi residenti di Bastia Umbra, in particolare nella zona di Borgo Primo Maggio. L’allarme sarebbe scattato quando i tecnici, a seguito di lavori non meglio precisati, avrebbero scoperto la presenza di acqua nelle condotte, rendendo necessaria l’immediata sospensione del servizio per ragioni di sicurezza. L’intervento avrebbe comportato la chiusura dei contatori e avrebbe lasciato le famiglie senza possibilità di riscaldare l’acqua per le docce o di cucinare.

La situazione avrebbe generato un forte malcontento tra la popolazione locale, che si troverebbe ad affrontare notevoli difficoltà pratiche, come l’impossibilità di preparare i pasti, costringendo alcuni a ricorrere a soluzioni alternative come recarsi al ristorante. La frustrazione sarebbe amplificata dalla mancanza di informazioni chiare e dalla percezione di un vuoto istituzionale. I cittadini lamenterebbero infatti che le segnalazioni alle autorità, tra cui i vigili urbani, non avrebbero portato a una risoluzione immediata, venendo liquidati con la spiegazione che si tratterebbe di una questione tra fornitore privato e utente.

Questa risposta, ritenuta insoddisfacente, avrebbe sollevato un dibattito sul ruolo del Comune e sulla sua responsabilità di tutelare i servizi pubblici essenziali. Sebbene la gestione della rete sia affidata a un operatore privato, molti residenti riterrebbero che l’amministrazione locale dovrebbe intervenire con maggiore decisione per coordinare gli interventi e garantire la rapida riattivazione del servizio. La popolazione si interroga su quali azioni intraprendere per risolvere la situazione, che avrebbe raggiunto un livello di emergenza percepito come inaccettabile. L’attesa di un intervento risolutivo da parte della ditta che gestisce la rete sarebbe fonte di ulteriore ansia, con l’auspicio che la vicenda venga affrontata con la massima urgenza per limitare i disagi a un’intera comunità.