Arrestato 25enne a Bastia Umbra: bloccato con cocaina

Divieto di dimora in Umbria per il giovane albanese fermato

A Bastia Umbra, le forze dell’ordine hanno arrestato un giovane di 25 anni di nazionalità albanese, accusato di detenzione di stupefacenti per finalità di spaccio. L’operazione è scaturita da un controllo stradale di routine condotto dai Carabinieri, durante il quale l’individuo, alla guida di un’utilitaria, ha manifestato un’inquietudine evidente e ingiustificata. Tale atteggiamento ha indotto i militari ad approfondire le verifiche, procedendo a una perquisizione sia personale che del veicolo.

L’ispezione ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di sostanza illecita: dieci involucri contenenti cocaina, accuratamente nascosti. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato circa 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato immediatamente condotto in caserma, dove è stato formalizzato l’arresto. Le prove raccolte hanno supportato l’ipotesi di reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo le procedure di rito, l’uomo è stato posto sotto custodia nelle camere di sicurezza della Compagnia di Assisi. Successivamente, è comparso dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Perugia per l’udienza di convalida. Il GIP ha confermato la legittimità dell’arresto operato dalle forze dell’ordine e, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari, ha imposto al 25enne la misura cautelare del divieto di dimora nell’intera regione dell’Umbria. La vicenda sottolinea la costante vigilanza delle autorità nel contrasto alla criminalità legata agli stupefacenti. La misura cautelare restrittiva mira a prevenire la reiterazione del reato.