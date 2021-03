Chiama o scrivi in redazione

Il Palio verso nuovi orizzonti con la personalità giuridica: cosa cambia

In data 8 marzo 2020 l’Ente Palio di San Michele ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Con l’iscrizione nell’apposito registro regionale di associazioni e fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni e svolgono la propria attività nell’ambito del territorio regionale, si è concluso l’iter che aveva visto la modifica dello Statuto avvenuta in data 16 settembre 2020, in sede Assembleare.

Questo importante riconoscimento permette all’Ente Palio de San Michele, di diventare un autonomo centro d’imputazione di diritti ed obblighi rispetto alle persone fisiche che lo compongono e poter sviluppare in modo più incisivo l’attività dei Rioni e dell’Ente organizzatore del Palio de San Michele.

Con la personalità giuridica, infatti, si potrà portare finalmente a compimento il lavoro fatto lo scorso anno dai Tecnici dei Rioni di concerto con il Comune di Bastia Umbra in merito all’acquisizione del diritto di superficie delle sedi rionali, il quale garantirà un miglioramento delle condizioni di partecipazione alla vita rionale.

Con l’occasione l’Ente Palio de San Michele ringrazia il Sindaco, l’Amministrazione e i Tecnici comunali per aver dato inizio ai lavori che permetteranno al Rione Sant’Angelo di avere una sede definitiva.

L’Ente Palio inoltre, in questo ultimi mesi ha avviato un tavolo di confronto tra i Rioni sul tema dell’associazionismo, volto alla comprensione delle tematiche e delle novità apportate dal nuovo Codice del Terzo Settore, in vista di una loro futura riorganizzazione.