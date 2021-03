Sarà rimossa domani 30 Marzo 2021 la gru del cantiere di Palazzo municipale

Sarà rimossa Martedì 30 Marzo 2021 la gru di cantiere occorsa per la realizzazione dei lavori al Palazzo Municipale di Bastia Umbra, giunti alla fase conclusiva. Pertanto, contestualmente alla rimozione della grande macchina per il sollevamento di carichi, si renderà necessaria l’interruzione del traffico veicolare in via dell’Isola Romana e da Piazza Cavour incrocio via Veneto/ via dell’ Isola Romana a partire dalle ore 13.00 per circa 4 ore, tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di rimozione.