Paola Lungarotti Sindaco: il centro moderato conquista Bastia Umbra al ballottaggio

I delegati della lista “Paola Lungarotti Sindaco” si rivolgono con entusiasmo ai loro concittadini di Bastia Umbra, esprimendo profonda gratitudine per il consenso ottenuto al primo turno delle elezioni comunali. Superando il 14% dei voti, la lista di centro moderato guidata dalla candidata sindaco Paola Lungarotti si è posizionata immediatamente alle spalle dei due maggiori partiti nazionali, rafforzando la convinzione che i valori da essa incarnati trovino un significativo riscontro tra i cittadini.

Questo risultato, frutto del lavoro di un gruppo qualificato di candidati che hanno raccolto un alto numero di preferenze personali, rappresenta un importante punto di partenza per il ballottaggio decisivo. I delegati della lista “Paola Lungarotti Sindaco” si dicono in prima linea nel gettare “tutti i ponti possibili e necessari” per far confluire sul loro candidato il consenso di tutti gli elettori di centrodestra. La convinzione è che non debbano essere vanificati gli sforzi profusi negli ultimi quindici anni per costruire la Bastia Umbra che tutti i cittadini desiderano e meritano.

Il messaggio ai concittadini è chiaro: non torniamo indietro. I delegati chiedono a tutti gli elettori di recarsi compatti alle urne domenica 23 e lunedì 24 giugno, sostenendo convintamente il candidato Paola Lungarotti, affinché la città possa festeggiare una meritata riconferma. La sfida del ballottaggio rappresenta l’opportunità per il centro moderato di guidare Bastia Umbra nei prossimi cinque anni, forte di un consenso ampio e radicato nella comunità.

Il percorso intrapreso dalla lista “Paola Lungarotti Sindaco” si fonda su valori e programmi in grado di interpretare le esigenze e le aspirazioni dei cittadini. Attraverso questa campagna elettorale, il centro moderato ha dimostrato di saper intercettare le istanze della comunità e di essere pronto a tradurle in azioni concrete per il bene della città. Il ballottaggio rappresenta quindi un passaggio decisivo per consolidare questo legame di fiducia e dare continuità al processo di sviluppo e di miglioramento della qualità di vita a Bastia Umbra.