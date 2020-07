Chiama o scrivi in redazione

Alla scoperta del territorio, a passeggio per la mia città

Mercoledì 15 luglio il primo appuntamento delle iniziative volte alla conoscenza, alla scoperta e alla riscoperta del nostro territorio e non solo. Nella rassegna R-Estate a Bastia alle ore 21.00 si parte da Costano, da Piazza U. Fifi per il primo Piedibus storico dell’estate. “Fra Mezzo giorno e Ponente èvvi il Castello di Costano” citazione dell’Enciclopedia universale del sacro e del profano di Vincenzo Coronelli – il titolo scelto dalla storica dell’ Arte Clarissa Sonno. Sarà proprio lei a guidarci in un itinerario nella storia.

“Costano, secondo la tradizione, fu luogo del martirio di san Rufino, ma non solo. Per secoli oggetto di contese tra Perugia e Assisi, da piccolo centro rurale diventa fortilizio e poi castello di importanza militare e commerciale. Teatro di lotte per il potere dell’Umbria fu inoltre punto doganale e avanguardia strategica”.

Clarissa Sonno vive a Bastia Umbra è laureata con Lode in Beni e Attività Culturali e successivamente, sempre con Lode in Storia dell’Arte, è tutor didattico presso la Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università di Perugia.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa di sicurezza prevista dal Decreto Ministeriale. Rispettare il distanziamento e indossare le mascherine ove necessario…