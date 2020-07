Galleria d’Arte diffusa, successo a Bastia Umbria per l’evento

Stefania Brozzetti all’Esperia, Angelo Dottori in via Roma, Marco Giacchetti, Silvana Iafolla e Franco Susta in piazza Umberto I, Luigi Mancini in Piazza Cavour, Pierluigi Paracucco nel Giardino di Casa Chiara, Iryna Syrotyuk in Via Garibaldi, Franco Torti in Piazzetta Franchi. E poi ancora: Giuliano Belloni, Stefania Natalicchi, Luciano Ponti, Francesca Paciotti . Sono gli artisti che ieri, domenica 12 luglio, hanno partecipato a Bastia Umbra alla Galleria D’arte Diffusa, un evento che rientra nell’ambito delle iniziative estive di R-Estate a Bastia,

Gli artisti hanno esposto le loro opere partecipando all’iniziativa lanciata dall’Assessorato alla Cultura. Era presente anche la Pro Loco Bastia Umbra con i quadri di autori vari della collezione comprendente delle vedute bastiole, opere provenienti anche dal Premio Insula Romana.

Per La Galleria d’Arte diffusa hanno dato adesione anche le attività commerciali che ahnno esposto le opere degli artisti.

Bomboniere Mela Via Della Rocca – artista Aristei Rosella, Caffe’ Di Bastia Artista Rita Peccia, Company Store Artista Roberta Gabrielli, Da Paccale Trattoria Del Borgo Opere Di Luigi Mancini, Deco Casa – Artista Franco Susta, Fap Foto Piazza Mazzini Artisti Pieluigi Paracucco – Franco Susta (agosto), Forma Via Roma Artista Stefania Brozzetti, Frivolo Via V.Veneto Artista Michela Ilari, Gio’ Gelato Via Roma Artista Stefania Brozzetti, Golden Point Via Veneto Artista Giuliano Belloni, Il Sogno Di Pa’ Via Vivaldi, La Torta Al Testo Di Nonno Guido Artista Stefania Brozzetti, Mammì Via V. Veneto Artista Michela Ilari, Niba – Piazza Mazzini Artista Fulvio Bifarini, Ottica Freddio Via Firenze Artista Giuliano Belloni, Ottica Occhi di sole, Pasticceria Mela Via Dell’isola Romana artista Aristei Rosella, Pizza E Sfizi Viale Umbria Artista Rita Peccia, Vacantioner Viaggi, Via Veneto Love Via V.Veneto Artista Angelo Dottori, Voglia di Pasta artista Carlo Fabio Petrignani.