Novità settimana al cinema Esperia: avventura, mistero e romantico

Novità settimana – Questa settimana il Cinema Esperia vi invita a immergervi in una varietà di mondi cinematografici, presentando una selezione di film che spaziano dal comico al drammatico, passando per il surreale e il romantico. Tra le proposte spiccano titoli come “Garfield” di Mark Dindal, basato sul celebre fumetto di Jim Davis, “Challengers” di Luca Guadagnino, e il poetico “I Misteri del Bar Étoile” di Abel e Gordon.

In “Garfield – Una Missione Gustosa”, il famoso gatto arancione, noto per la sua pigrizia e il suo amore per le lasagne, si trova coinvolto in una rocambolesca avventura. Dopo un inatteso incontro con il suo padre perduto, il gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico cane Odie si lanciano in un’eccitante rapina che li porterà lontano dalla loro abituale comodità.

Nel campo del tennis, “Challengers” esplora la vita di Art e Patrick, due amici d’infanzia e aspiranti tennisti. La loro amicizia viene messa alla prova quando entra in scena Tashi, una giocatrice di talento che cattura l’attenzione di entrambi. Il film segue la loro evoluzione da giovani promesse a stelle del tennis mondiale, esplorando come l’amore e la rivalità possano cambiare le dinamiche tra amici.

“I Misteri del Bar Étoile” offre un viaggio nel surreale, raccontando la storia di Boris, un ex terrorista che vive sotto falso nome come barista nel tranquillo café L’Etoile Filante. La sua vita cambia drasticamente quando una notte un cliente minaccia di ucciderlo, riconoscendolo come il responsabile di un passato attentato. Il film si snoda attraverso intricati misteri e relazioni complesse, arricchite dalla presenza di personaggi affascinanti come la compagna di Boris, Kayoko, e il loro amico buttafuori Tim.

Infine, “Confidenza” di Daniele Luchetti, con Elio Germano e Vittoria Puccini, esplora la relazione tra un professore e una sua ex studentessa. La loro intimità cresce quando decidono di condividere segreti inconfessabili, portando il loro rapporto in territori emotivamente complessi e a volte pericolosi.

Come sempre, il Cinema Esperia vi aspetta per condividere queste storie uniche, offrendo un rifugio dove la realtà si fonde con la fantasia cinematografica. Non perdete l’opportunità di vivere queste emozioni sul grande schermo.