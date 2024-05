Bilancio Bocciato a Bastia: Il Primo Maggio Amaro per la Città

Bilancio Bocciato a Bastia – Il Primo Maggio, tradizionalmente dedicato alla celebrazione dei diritti e delle conquiste dei lavoratori, quest’anno assume una connotazione amara per la città di Bastia, evidenziando le sfide e le difficoltà che ancora persistono nel tessuto sociale e lavorativo. Per il partito di Alternativa Popolare, con Matteo Santoni candidato sindaco, questa giornata rappresenta un’occasione per riaffermare il proprio impegno verso chi lotta per raggiungere la fine del mese e per coloro che, nonostante la volontà, restano esclusi dal mercato del lavoro. Il partito esprime anche una profonda solidarietà alle famiglie che hanno perso i propri cari in incidenti sul lavoro, riconoscendo il bisogno di una maggiore attenzione e protezione per i lavoratori.

Tuttavia, per i membri di Alternativa Popolare, l’evento di questo Primo Maggio è stato particolarmente sgradevole a causa della situazione politica locale. La mancata approvazione del bilancio consuntivo 2023 durante l’ultima seduta del consiglio comunale rappresenta il culmine di un quinquennio amministrativo che, secondo loro, è stato caratterizzato da superficialità e incapacità di programmazione. Questo fallimento non solo mette in luce le carenze del sindaco uscente, ma anche l’opportunismo di alcuni consiglieri che, in vista delle imminenti elezioni, hanno abbandonato le loro precedenti posizioni per cercare di allinearsi con le opinioni emergenti, tradendo così le decisioni precedentemente approvate.

La situazione di stallo e i continui cambiamenti di alleanze all’interno del consiglio comunale hanno creato un clima di incertezza che ha impedito una gestione efficace degli affari cittadini, lasciando i bisogni della comunità in secondo piano. La critica si estende a tutti i membri del consiglio che, negli anni, non hanno operato nel vero interesse dei cittadini di Bastia.

In risposta a questi problemi, Alternativa Popolare, guidata dal candidato sindaco Matteo Santoni, si impegna a prioritizzare le esigenze dei Bastioli, proponendo una governance che, sperano, sarà libera da giochi politici e più attenta ai bisogni reali della popolazione. Con una promessa di maggiore trasparenza e dedizione, il partito si appresta a rinnovare la fiducia nei confronti delle istituzioni locali, mirando a un’amministrazione che ponga al centro la dignità del lavoro e la sicurezza dei suoi cittadini.