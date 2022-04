Bastia, il cantiere Extrachocolate è partito già da questa settimana

Confermata Umbriafiere come location per l’edizione autunnale di Eurochocolate 2022, dal 14 al 23 Ottobre. Il nuovo cioccolatino Saltimbocca alla perugina al centro della nuova campagna di comunicazione affidata al claim “Felici in un Secondo”. Dal Centro fieristico di Umbriafiere, con Eurochocolate l’amatissimo Cibo degli Dèi sarà di nuovo protagonista nell’intero territorio di Bastia Umbra. Tornerà il caratteristico trenino che farà da transfer tra Umbriafiere ed ExtraChocolate, un ricco palinsesto di attività, didattiche, di musica, cultura e tradizione.

Ufficio stampa Comune di Bastia

“Tutte le iniziative su cui abbiamo iniziato a lavorare afferma il Sindaco Paola Lungarotti presente all’incontro insieme alla giunta, saranno condivise con Associazioni di Categoria, le Consulte, le Associazioni culturali e sportive, i rappresentanti delle scuole. Bastia ha un forte tessuto di associazionismo che rappresenta il collante di tante iniziative. Anche quest’anno la manifestazione coinvolgerà tutte le realtà della nostra città per ribadire l’attento e continuo sviluppo economico e sociale del nostro territorio”.

Presente tutto il team dell’Ufficio Cultura che ha curato già la prima edizione, quella dell’anno scorso. “Abbiamo voluto anticipare rispetto all’anno scorso – dichiara il Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci – il confronto con i protagonisti del tessuto economico, sociale e culturale della Città di Bastia Umbra per permettere di definire in tempi brevi un progetto armonico che abbiamo iniziato a discutere in questa prima riunione, facendo leva sull’esperienza del 2021 e portando in dote elementi di innovazione capaci di incrementare i flussi da Umbria Fiere alla città e viceversa”.