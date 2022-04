Calcio Eccellenza Umbra: Bastia in cerca di punti, Orvietana punta al record

Domenica ad Orvieto trasferta difficile per il Bastia che è in zona playout, contro la prima in classifica.

L’Orvietana, dopo aver già centrato la D, punta al record assoluto di punti della storia dell’Eccellenza, mentre il Bastia è in cerca disperata di punti per mantenere la categoria.

Si gioca allo stadio Muzi di Orvieto domenica 24 Aprile alle ore 15:00. Arbitrerà l’incontro Dennys Pieretti di Perugia coadiuvato dagli assistenti Arban Krriku e Marco Crostella, entrambi di Foligno.