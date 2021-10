Domenica 17 ottobre torna la grande Fiera di San Michele Arcangelo

La Fiera di San Michele Arcangelo torna a Bastia Umbra, dal cuore del centro storico – piazza Mazzini – a Via V. Veneto e Via Roma, Domenica 17 ottobre. La mostra mercato è curata dell’Associazione “L’arte e la terra”.

Nello stesso giorno di Domenica 17 in piazza Mazzini sarà possibile visitare la Casa di Extrachocolate, la tensostruttura contenitore di tante “dolci” attività legate al mondo del cioccolato, parallela presenza in città del grande evento Eurochocolate a Umbriafiere (15-24 ottobre).

Mercato settimanale del Venerdì 15 e Venerdì 22, modifica temporanea

Per consentire la presenza della Casa di Extrachocolate in piazza Mazzini, una modifica riguarderà le bancarelle del mercato settimanale del venerdì che di solito occupano lo spazio antistante la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo; le stesse bancarelle saranno temporaneamente spostate in Piazza del Campo del Mercato o se dovesse rendersi necessario, in Piazza Don Luigi Toppetti, sia venerdì 15 che venerdì 22 ottobre.