ExtraChocolate a Bastia Umbra, tutti gli appuntamenti del fine settimana

Golose novità tutte da scoprire nella Casa Extrachocolate, la tensostruttura in Piazza Mazzini. Spettacoli, arte, incontri e promozioni super cioccolatose a cura delle associazioni e delle attività commerciali di Bastia per tutta la durata di Eurochocolate, dal 15 al 24 ottobre presso Umbriafiere.

Un dettaglio sulle date dal 15 al 18 Ottobre

– – – dal 15 al 24 ottobre – dalle 10.00 alle 22.00

ESPOSIZIONE. Casa Extrachocolate – Piazza Mazzini

Una retrospettiva sul disegnatore bastiolo prof. Giovanni Angelini (1909-1999), “matita esplosiva” della Buitoni-Perugina della metà del secolo scorso. Mostra a cura della Pro Loco Bastia Umbra.

–Per tutta la durata della manifestazione Carri in Piazza a cura di Ente Palio di San Michele

4 “carri” – con il tema cioccolato per rendere ancora più magica e caratteristica l’atmosfera che caratterizzerà questi giorni nel centro storico.

15 ottobre

Chocoschool – Casa Extrachocolate, Piazza Mazzini

09.30 > 12.00 Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe”

Laboratori didattici a cura di APS AnimataMente e Biblioteca Comunale “A. La Volpe”.

Dal lunedì al sabato

09.30 > 12.00 – 14.00 > 15.00

Laboratori didattici con le scuole di Bastia Umbra a cura di APS AnimataMente, firmati ICAM Cioccolato.

15.00 > 17.00

Laboratori rivolti a bambini e adulti per conoscere il cioccolato divertendosi.

Chocoincontri

17.00 > 18.00 Chiostro Monastero Benedettino di Sant’Anna, Piazza Umberto I

Conferenza sulla storia del rapporto fra vita monastica e cioccolato. Cioccolato e tradizione monastica. Luoghi e ricette – Suor Myriam D’AgostinoCioccolato e benessere. I benefici che si possono trarre dal cioccolato – Lucia Zandonai

Cioccolato e arte. Opere artistiche create con il cioccolato – Suor Manuela Zambianco

15 – 16 – 18 OTTOBRE

19.30 > 23.30 Casa Extrachocolate, Piazza Mazzini

Show cooking dedicato alle praline a cura di Nicola MARAMIGI, Chocolatier.

Chocktail Live Bar. I migliori barman della città, ogni sera un ospite diverso: esclusivi cocktail a base di cioccolato, ideati per l’occasione, accompagnati da live music, dj set e stand-up comedy show.

15 Ottobre ROLLOVER Dj Set

16 Ottobre MANITOBA

18 Ottobre CHIARA BECCHIMANZI

16 OTTOBRE

18.00 > 19.00 Casa Extrachocolate, Piazza Mazzini

Incontro di presentazione con le associazioni della Consulta del Sociale, con degustazione finale dei tradizionali maccheroni dolci.

Domenica 17 Ottobre

– Casa Extrachocolate Piazza Mazzini

Una giornata interamente dedicata allo sport insieme alle associazioni sportive del territorio!

Piazza Mazzini, Bastia Umbra

Ore 10.00 – Percorsi di orientamento, staffetta, salto in lungo, salto in alto e partenze dai blocchi per tutti i bambini. A cura di Athlon Bastia

Ore 15.00 – Dimostrazione di powerlifting a cura di ASD Merlin

Ore 17.00 – Esibizione di Ginnastica ritmica da parte delle ragazze di ASD Gymnica Bastia

Chi l’ha detto che il cioccolato è solo per pigri?

– – Casa Extrachocolate Piazza Mazzini

ore 21.00 Salotto di degustazione grappe

A cura di ANAG Umbria

18 OTTOBRE Casa Extrachocolate Piazza Mazzini

17.00 > 19.00

Cioccolì Cioccolà, il segreto è tutto qua

Gioca e impara insieme alla Ludoteca Gianni Rodari di Bastia Umbra

