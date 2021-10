Eurochocolate Indoor, strepitosa accoglienza per Ernst Knam

L’

ondata di golosi continua neidia Bastia Umbra (Perugia), sede quest’anno del nuovo formatdi. Anche in questo secondo weekend, le tre coloratissime aree tematiche, caratterizzate da importanti scenografie a tema cacao e cioccolato, la, ile il, hanno saputo accogliere, con tutte le necessarie precauzioni, i tanti appassionati dell’amatissimo Cibo degli Dèi, provenienti da tutta Italia e dall’estero.di divertimento e tanto buon cioccolato da degustare e acquistare tra live show, didattica e intrattenimento.

Strepitosa accoglienza, come da programma, per l’attesissimo Ernst Knam che in qualità di testimonial e player di riferimento nel settore gourmet con il brand Icam Linea Professionale e Agostoni, ha deliziato il pubblico con una sua creazione esclusiva per festeggiare i 75 anni dalla fondazione dell’azienda Icam.

Il doppio appuntamento, per domani, Domenica 24 Ottobre, è invece con Fusca e Finetti e Francesca Gambacorta, sul palco della Chocolate Experience rispettivamente alle ore 15 e alle ore 18, con i loro personalissimi live-show.

Tra le novità di quest’anno, grande successo per la Choco Parade di Accademia Creativa by Eurochocolate, un originale spettacolo itinerante con protagonisti trampolieri, danzatori aerei e uno stravagante scopritore di Dolcezze. In stile Art Nouveau e con costumi che richiamano i nuovi cioccolatini di Eurochocolate, l’esilarante Parata continua a intrattenere il pubblico accompagnandolo nei vari padiglioni.

Particolarmente apprezzato anche l’esclusivo divertimento a tema cioccolato al quale il Festival del Cioccolato ha dedicato un’intera area: il Padiglione Funny Chocolate. Qui, ad attendere il pubblico, gli originali prodotti firmati Costruttori di Dolcezze: dalla linea Ne abbiamo piene le scatole! dedicata all’edizione 2021 con il nuovissimo cioccolato in scatola ChocolaTin, ai coloratissimi Attacca bottone, passando per le dolcissime Choco in casa, fino alle esclusive personalizzazioni possibili grazie alla linea Photo Choc e Nomemade, il divertente Choco di Parole con Alfaciock per finire nel mondo incantato delle Dolci Bugie.

E ancora, spazi interattivi dedicati alle famiglie che possono divertirsi a giocare con la fantasia e con il cioccolato, cimentandosi in vere e proprie realizzazioni “cioccolatose” da riportare a casa.

Protagonista indiscusso anche l’esilarante Choco Circus dove la storia del cacao viene raccontata attraverso un divertente e goloso spettacolo, in compagnia della Donna Cannolo, dei Chocolieri e della Domatrice di Pasticceri. Imperdibili le maxi installazioni a tema come la Choco Cornice o il ChocoSelfieStick, per originali scatti da condividere. E ancora i Chochi Olimpici, dove la scherma, il ping pong, il basket, la pallavolo, l’arrampicata libera e il baseball si trasformano in chiave cioccolatosa. Non mancano, inoltre, spazi dedicati ai più piccoli con maxi gonfiabili sui quali saltare e scivolare per atterrare su golosi premi in cioccolato.

Eurochocolate prosegue fino a domani, 24 Ottobre!