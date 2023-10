Eurochocolate esperienza golosa dedicata al cacao e al cioccolato

Eurochocolate esperienza golosa – Eurochocolate, l’evento attualmente in corso a Umbriafiere fino a Domenica 22 Ottobre, ha segnato una terza giornata intensa con una serie di eventi e spettacoli esauriti. I punti salienti includono il successo degli spettacoli di Ernst Knam e Francesco Aquila, così come gli appuntamenti firmati Cacao Solution con Gelato Contemporaneo (GeCo), che offrono un’esperienza unica per i gelatieri e il pubblico.

Gli spettacoli culinari e le presentazioni includono una varietà di talenti come i Maestri APEI-Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana e lo chef Ivan Alunni Pasquali, che portano sul palco ricette curiose che fondono la golosità del cioccolato con i prodotti tipici dell’Umbria.

L’evento vede anche la partecipazione della Regione Umbria – Autorità di Gestione del Complemento di Sviluppo Rurale, che presenta una serie di iniziative e progetti come Angolo di Campo e il circuito della ristorazione tipica GUSTUM. Nel padiglione del Chocolate Show, oltre a una vasta gamma di prodotti in vendita, si possono trovare anche innovazioni come la tavoletta “Rompere in caso di astinenza” e l’Italia del Cioccolato lunga oltre 13 metri.

Inoltre, nel padiglione Funny Chocolate, gli appassionati possono godere di prelibatezze come la ChocoPizza e la Pasta al Cacao, preparata dallo Chef Giuliano Viaggi. L’evento offre anche opportunità formative e laboratoriali per le scuole, pensate appositamente per coinvolgere i giovani appassionati di cioccolato.

L’evento Eurochocolate è un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del cioccolato e del cacao, con una varietà di esperienze golose che si protrarranno fino al 22 Ottobre.