Inizia il fine settimana con gli eventi di Bastia Estate a colori

Stasera 8 luglio, ore 21. 00 Piazza Buozzi – Ospedalicchio

CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DI COSTANO

Il concerto di Ospedalicchio compreso nel programma di Bastia Estate apre con la fantasia di motivi di opere liriche italiane, TUTTINSIEME di Lorenzo Pusceddu per proseguire sempre con un brano di Pusceddu di musica originale, TEN. Con Amarcord di Nino Rota colonna sonora del film di Fellini andremo ad affrontare la musica cinematografica; Karma band di Doppel è un brano originale speriamo di ottimo auspicio scritto durante la pandemia a cui segue ESTEFANIA, paso doble scritto dal Maestro Leonardo Ambrosi. La musica pop viene affrontata prima con HEAL THE WORLD di Michael Jackson e poi con una fantasia dedicata a Fabrizio De Andrè per terminare con SINATRA IN CONCERT.

Sabato 9 luglio ore 21.00 Piazza Mazzini

“RACCONTAMI BASTIA” CON RODOLFO MANTOVANI.

Un Racconto della città da un diverso punto di vista. L’attore Rodolfo Mantovani eseguirà un monologo, dando voce a tutti i monumenti della nostra città, per scoprire insieme le curiosità più nascoste del luogo in cui viviamo.

A cura di Associazione Pro Loco Bastia Umbra

Domenica 10 luglio, dalle 19.00 Circolo di Campiglione

PIC NIC IN CIRCOLO

Un’occasione per passare una serata estiva riscoprendo la tradizione del Pic Nic in compagnia! Dalle ore 19.00 saranno a disposizione tavoli e sedie per fare un picnic nel prato davanti al Centro Sociale di Campiglione.

Lunedì 11 luglio, ore 21.00 Piazza Mazzini

I LUNEDÌ DELLA SCIENZA – Elemento TERRA

A cura dell’Ufficio Cultura del Comune di Bastia Umbra e della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” Bastia Umbra

Nutrire il suolo attraverso la gestione sostenibile dei rifiuti.

Interverranno: Daniela Pezzolla, il direttore del dipartimento di Ingegneria di Perugia Giovanni Gigliotti e il presidente di Legambiente Umbria Maurizio Zara.

Coordina l’incontro la dottoressa Michela Giuglietti.

In collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Perugia.

BASTIA ESTATE A COLORI!

Dal 2 giugno al 29 agosto Bastia si colora di Spettacoli, divertimento e sostenibilità, per grandi e piccini!

Scopri il programma su www.visitbastiaumbra.it/