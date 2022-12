Natale a Bastia Umbra, presentato il programma delle iniziative

Natale a Bastia Umbra – Si è conclusa la conferenza stampa nella sala del Consiglio comunale per la presentazione del Natale a Bastia. E’ sul tema della Natività, che l’Amministrazione Comunale insieme alle Associazioni di categoria e di volontariato di Bastia Umbra, alle Parrocchie, alle scuole, all’Ente Palio propone un programma ricco di eventi, di inclusione, di sostenibilità e solidarietà dal 7 dicembre al 14 gennaio nel quale tutta la comunità è coinvolta. Manifestazioni culturali, sociali, di intrattenimento, di promozione e valorizzazione del territorio dove si incontrano arte e tradizione.

Sulle facciate delle chiese di Bastia – Ospedalicchio- Costano, saranno proiettate opere d’arte “Le Natività del Perugino”, il Divin pittore di cui ricorre nel 2023 il cinquecentenario della sua morte. Torna il Presepe vivente nel Borgo Antico dei Baglioni a Bastia Umbra il 18 dicembre e il 6 gennaio dove il centro storico, i vicoli prenderanno vita con una animazione storico teatrale con tanti personaggi grandi e piccini che, come figuranti, come attori, cantori e artigiani realizzeranno una rievocazione storico – religiosa con momenti di teatralità. Per la prima volta si realizzerà il Presepe vivente a Costano il 26 dicembre e il 7 gennaio realizzato nell’area dell’oratorio attraverso un percorso che permetterà al visitatore di scorgere le varie ambientazioni e le botteghe dei vecchi mestieri, soffermandosi infine alla grotta della Natività.

Un bellissimo Presepe in Piazza Bruno Buozzi ad Ospedalicchio, una mostra con opere sulla natività potrà essere visitata presso la Chiesa di Santa Croce. Un programma all’insegna della sostenibilità per gli allestimenti natalizi a basso impatto energetico. In Piazza Giuseppe Mazzini, in Piazza Bruno Buozzi di Ospedalicchio, nella Piazza Umberto Fifi di Costano, l’8 dicembre alle ore 17.00 si accenderanno le “Natività del Perugino”. Sempre l’8 dicembre l’accensione del Boschetto natalizio in Piazza Mazzini e degli Alberi dei 4 Rioni alle ore 17.30, la cui premiazione si svolgerà all’Auditorium Sant’Angelo.

“I Presepi Viventi sono la massima espressione del senso di comunità – dichiara l’Assessore Daniela Brunelli – nella festa più forte e significativa dell’anno . Dopo l’interruzione causa pandemia, la partecipazione è eccezionale, quest’anno ancor più eccezionale perché a Bastia centro e Costano, segno tangibile di una cultura di comunità coesa. Ringrazio gli uffici, tutti coloro che si sono prodigati in questi mesi nella realizzazione di un evento così impegnativo, una storia d’amore per la terra, per i valori, per le tradizioni”.

Agli eventi sulla Natività si aggiungono concerti e tanti altri appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Dopo la prima edizione dell’anno scorso che ha riscosso tanto successo, torna La Lotteria Città di Bastia promossa dall’Associazione Impresa e Sviluppo, una lotteria diversa dalle altre, vince il 50% chi acquista o riceve in omaggio il biglietto vincente e l’altro 50% l’associazione o l’attività economica che lo ha venduto o regalato. “Condividere, supportarci, fare rete, sono le prerogative fondamentali per realizzare programmi per tutti, di interesse – afferma il Sindaco Paola Lungarotti.

Questi sono solo alcune delle manifestazioni che caratterizzano questo nostro Natale, dove la collaborazione con le associazioni di categoria, con il volontariato, con le associazioni sportive, con le nostre scuole, gli insegnanti, i dirigenti, le loro famiglie, con la nostra Biblioteca, la Ludoteca, le parrocchie, la Scuola di Musica Comunale, la Banda di Costano, la Pro Loco, l’Associazione Corale Città di Bastia, con tutta la nostra comunità è una risorsa preziosa, sempre attenta e attiva. Il senso del Natale è anche questo. Un programma di qualità che ha ricevuto il patrocinio e il contributo della Regione Umbria”.

Solidarietà e inclusività con i concerti Almost Jazz dell’associazione il Giunco il 19 dicembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium Sant’Angelo e il concerto che chiuderà la rassegna natalizia presso Umbriafiere, Centro Congressi, 14 gennaio ore 21.00 “La Musica del Cuore”, una serata musicale di solidarietà con i Medici per caso, Pandora’ box, Incas, Luli Tunes, in favore di AVIS , Aido, Croce Rossa Bastia Umbra.

PROGRAMMA

DICEMBRE

07 dicembre

Ospedalicchio Piazza B. Buozzi ore 19.00

ADDOBBO E ACCENSIONE ALBERO DI NATALE

a cura dei bambini della Scuola dell’infanzia e primaria di Ospedalicchio

INAUGURAZIONE DEL PRESEPE ore 20.00

con le Voci del Coro InCanto – Momento conviviale

A cura del Circolo culturale ricreativo e Oratorio “Carlo Acutis” Ospedalicchio

08 dicembre

P.zza Mazzini – P.zza U. Fifi Costano – P. zza B. Buozzi Ospedalicchio ore 17:00

IL NATALE SI ACCENDE CON LE NATIVITA’ DEL PERUGINO

Apertura della manifestazione “Natale a Bastia – Natività” con videoproiezioni “Le natività del Perugino” e l’illuminazione degli arredi arborei

P.zza Mazzini ore 17:30

ALBERI DI NATALE DEI RIONI

Inaugurazione degli alberi dei Rioni Moncioveta, Portella, S. Angelo, e S. Rocco

a cura dell’Ente Palio de San Michele

09 dicembre

Piazza Mazzini – Boschetto natalizio ore 16:00

LETTURE SOTTO L’ALBERO

a cura della Biblioteca Comunale “A. La Volpe”

10 dicembre

Piazza Mazzini ore 17.30

Spettacolo Itinerante NOTE DI STRADA “Poesia itinerante per Pianoforte e Violino”

Più di una street band, un sogno itinerante!

La musica diventa interattiva coinvolgendo il pubblico attraverso improvvisazioni sonore creando uno spettacolo mai visto prima.

ACSD Accademia Creativa

a Cura dell’ Ass. Impresa e Sviluppo per Bastia in collaborazione con Confcommercio Bastia

11 dicembre

Centro S. Michele – ore 18:00

PREMIO INSULA ROMANA

Premiazione del premio Insula Romana – mostra concorso di pittura “Roberto Quacquarini”. A cura di Ass. Gruppo Amici dell’Arte e Ciao Umbria in collaborazione con Pro Loco di Bastia U. e Ass. Culturale Gubbio Nautartis.

14 dicembre

Piazza Mazzini – Boschetto natalizio ore 16:00

LETTURE SOTTO L’ALBERO

a cura della Biblioteca Comunale “A. La Volpe”

Auditorium di S. Angelo ore 17:30

TWIN-KLE CHRISTMAS: Natale coi gemelli!Un viaggio nelle tradizioni natalizie di Francia, Germania, Spagna e Ungheria.

A cura dell’Ass. Bastia Gemellaggi

15 dicembre

Biblioteca comunale “A. La Volpe” ore 17:00

REGALA UN PRESTITO A SORPRESA IN BIBLIOTECA

e presentazione della Carta dei Servizi della Biblioteca

a cura della Biblioteca Comunale “A. La Volpe”

Auditorium S. Angelo ore 21.00

CONCERTO

concerto degli allievi della classe di canto della Scuola di Musica Comunale

Maestro Elisa Tonelli

a cura della Scuola di Musica Comunale e dell’Associazione Faremusica

16 dicembre –

Piazza Mazzini ore 10:00

LA BIBLIOTECA REGALA LIBRI

In occasione del mercato settimanale la Biblioteca allestirà un banchetto dove regalerà i libri per allietare le sere passate davanti al camino.

a cura della Biblioteca Comunale “A. La Volpe”

Chiesa di Santa Croce ore 16:00

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI PRESEPI

Cerimonia di donazione al comune di un albero di natale artistico

17 dicembre

Casa Chiara Piazza Mazzini dalle ore 15.30 alle 17.30

RICICLI IN GIOCO

Laboratorio per bambini a cura della Ludoteca Comunale

Piazza Mazzini ore 17.30

Spettacolo Itinerante NOTE DI STRADA “Poesia itinerante per Pianoforte e Violino”

Più di una street band, un sogno itinerante!

La musica diventa interattiva coinvolgendo il pubblico attraverso improvvisazioni sonore creando uno spettacolo mai visto prima.

ACSD Accademia Creativa

a Cura dell’ Ass. Impresa e Sviluppo per Bastia in collaborazione con Confcommercio Bastia

Chiesa Parrocchiale di S. Giuseppe – Costano ore 21:00

CONCERTO DI NATALE | BANDA MUSICALE DI COSTANO

a cura dell’associazione Banda Musicale di Costano

18 dicembre

Bastia Umbra ore 08:45

INVERNALISSIMA | ASPA BASTIA

44° edizione della storica “maratonina” tra Bastia e Assisi. Mezza Maratona certificata FIDAL.

Piazza Mazzini ore 16:00

BABBO NATALE IN PIAZZA | PRO LOCO DI BASTIA U.

Il vero Babbo Natale è pronto ad incontrare grandi e piccini, in attesa del suo arrivo nelle case di tutti!

Vicoli del centro storico ore 16:30 – 20:30

PRESEPE VIVENTE NEL BORGO ANTICO DEI BAGLIONI

animazione scenico – teatrale itinerante nei vicoli del centro storico di Bastia Umbra

il 18 dicembre 2022 e il 6 gennaio 2023 dalle ore 16.00 alle ore 20.30

Vieni a scoprire il presepe vivente tra i vicoli del centro storico. Punto di partenza Chiesa di S. Croce e V. Garibaldi, dove saranno presenti botteghe solidali con sorprese natalizie.

Piazza Mazzini ore 16.00

MERRY DRINKMAS – Un Caldo Natale “Sbicchierata Sotto l’Albero”

a cura del Comitato Genitori IC Bastia 1

Chiesa Parrocchiale di san Michele Arcangelo ore 18.00

CONCERTO DI NATALE

ASSOCIAZIONE CORALE CITTA’ DI BASTIA Dir. Piero Caraba

GRUPPO VOCALE ENTROPIE ARMONICHE (Roma) Dir. Claudia Gili

a cura dell’Associazione corale Città di Bastia

19 dicembre

Auditorium di S. Angelo ore 21:00

ALMOST JAZZ | ASS. IL GIUNCO

Concerto Jazz di beneficenza per raccolta fondi in favore dell’Associazione Il Giunco.

a cura dell’Ass. Il Giunco – La Casa di Jonathan

20 dicembre

Auditorium di S. Angelo ore 21:00

CONCERTO DI NATALE

Concerto di Natale degli allievi della scuola di musica comunale di Bastia Umbra

a cura dell’Associazione FAREMUSICA

21 dicembre

Auditorium S. Angelo ore 21:00

VIAGGIO AL REGNO DEL NATALE

Coro Aurora – Voci Bianche

Direttore Stefania Piccardi

Il coro Aurora di Stefania Piccardi eseguirà “Viaggio al regno di Natale” di Tullio Visioli, operina per coro di voci bianche. Al flauto Francesca Panzolini ed al pianoforte Federica Marchionni.

22 dicembre

Ingresso Municipio ore 17.30

CONCERTO LULI TUNES CHRISTMAS

Motivi natalizi in Comune

23 dicembre

Piazza Mazzini ore 10:00

LA BIBLIOTECA REGALA LIBRI | BIBLIOTECA COMUNALE “A. LA VOLPE”

In occasione del mercato settimanale la Biblioteca allestirà un banchetto dove regalerà i libri per allietare le sere passate davanti al camino.

a cura della Biblioteca Comunale “A. La Volpe”

24 dicembre

Centro storico ore 17:00-19:00

LA PARATA DI NATALE

meravigliose creature lucenti che danzano aeree

Piccolo Nuovo teatro – compagnia teatrale

Centro sociale di Campiglione ore 16:00

ARRIVA BABBO NATALE | CENTRO SOCIALE DI CAMPIGLIONE

La slitta di Santa Claus fa tappa a Campiglione per donare dolciumi e felicità a grandi e piccini.

a cura del Centro sociale di Campiglione

26 dicembre

Presso l’ Oratorio “Sacra Famiglia di Costano” (spazio sagra della porchetta)

ore 17:00-22:00

PRESEPE VIVENTE – 1^ edizione

organizzato dall’oratorio “Sacra Famiglia” di Costano

28 dicembre

Auditorium Sant’Angelo ore 21.00

CONCERTO PER BAMBINI GRANDI

Maestro Egidio Flamini

30 dicembre

Piazza Mazzini ore 17.30

Spettacolo Itinerante NOTE DI STRADA “Poesia itinerante per Pianoforte e Violino”

Più di una street band, un sogno itinerante!

La musica diventa interattiva coinvolgendo il pubblico attraverso improvvisazioni sonore creando uno spettacolo mai visto prima.

ACSD Accademia Creativa

a cura dell’ Ass. Impresa e Sviluppo per Bastia in collaborazione con Confcommercio Bastia

31 dicembre

Auditorium S. Angelo ore 11:00

BRINDISI DI MEZZOGIORNO

note e bollicine all’insegna degli auguri di buon anno

a cura dell’Associazione Insula Romana

GENNAIO

03 gennaio

Auditorium S. Angelo ore 21.00

CONCERTO “NOTE JAZZ IN CHRISTMAS”

Elisa Tonelli, voce

Lorenzo Bisogno, sassofono

Massimo Pucciarini, pianoforte

Marco Marino, contrabbasso

a cura della Scuola di Musica Comunale – Ass. FAREMUSICA

05 gennaio

Auditorium S. Angelo ore 16.00

VIVA VIVA LA BEFANA spettacolo di burattini con arrivo della Befana che distribuirà dolci sorprese!

a cura della Ludoteca Comunale

06 gennaio

7° BEFANITO – Torneo calcio Giovanissimi

12^ Memorial Famiglia Medici

a cura dell’Ass. sportiva Athletic Club Bastia

Torneo di Calcio “Behappyfania”

Triangolare di Calcio a 7 che vede protagoniste squadre di Società FICG umbre di ragazzi/ragazze con disabilità, che praticano lo Sport del Calcio a scopo terapeutico e riabilitativo.

A cura delle Associazioni Bastia Calcio 1924 e Accademia Calcio Bastia

Vicoli del centro storico ore 16:30 – 20:30

PRESEPE VIVENTE NEL BORGO ANTICO DEI BAGLIONI

animazione scenico – teatrale itinerante nei vicoli del centro storico di Bastia Umbra

il 18 dicembre 2022 e il 6 gennaio 2023 dalle ore 16.00 alle ore 20.30

Vieni a scoprire il presepe vivente tra i vicoli del centro storico. Punto di partenza Via Garibaldi dove saranno presenti botteghe solidali con sorprese natalizie.

Centro sociale di Campiglione ore 16:00

ASPETTANDO LA BEFANA | CENTRO SOCIALE DI CAMPIGLIONE

Dopo Babbo Natale arriva anche la Befana al Centro sociale di Campiglione per donare dolciumi e felicità a grandi e piccini.

07 gennaio

Presso l’ Oratorio “Sacra Famiglia di Costano” (spazio sagra della porchetta)

ore 17:00-22:00

PRESEPE VIVENTE – 1^ edizione

organizzato dall’oratorio “Sacra Famiglia” di Costano

Piazza Mazzini ore 17.00

LOTTERIA CITTA’ DI BASTIA 50% – 50%

estrazione dei premi

a Cura dell’ Ass. Impresa e sviluppo per Bastia in collaborazione con di Confcommercio Bastia

08 gennaio

Umbriafiere Centro Congressi“L. Maschiella” ore 21:00

CONCERTO DI CAPODANNO | BANDA MUSICALE DI COSTANO

a cura dell’associazione Banda Musicale di Costano

14 gennaio

Umbriafiere Centro Congressi ore 21:00

CONCERTO “La musica del cuore”

Serata musicale di solidarietà con i Medici per caso, Pandora’ s box, Incas, Luli Tunes.

La Musica del Cuore degli anni 60/70/80 in favore di AVIS , Aido, Croce Rossa Bastia Umbra.

SPECIAL EVENTS

“LE NATIVITA’ DEL PERUGINO” VIDEOPROIEZIONI

un viaggio immersivo nell’arte del “Divin Pittore” con le proiezioni delle natività sulle facciate delle Chiese

8 dicembre – 8 gennaio

Piazza Mazzini – Piazza U. Fifi Costano – Piazza BuozziOspedalicchio

.PRESEPE VIVENTE NEL BORGO ANTICO DEI BAGLIONI

animazione scenico – teatrale itinerante nei vicoli del centro storico di Bastia Umbra

il 18 dicembre 2022 e il 6 gennaio 2023 dalle ore 16.00 alle ore 20.30

Vieni a scoprire il presepe vivente tra i vicoli del centro storico. Punto di partenza Via Garibaldi dove saranno presenti botteghe solidali con sorprese natalizie.

PRESEPE VIVENTE A COSTANO

Presso l’ Oratorio “Sacra Famiglia di Costano” ( Area sagra della Porchetta) il 26 dicembre 2022 e il 7 gennaio 2023 dalle ore 16.00 alle ore 20.30

1^ edizione del presepe vivente organizzato dall’oratorio “Sacra Famiglia di Costano”.

LITTLE CHRISTMAS VILLAGE e BOSCHETTO NATALIZIO

8 dicembre – 8 gennaio

Piazza Mazzini

Un piccolo e caratteristico villaggio di Natale in piazza con allestimento arboreo a tema: piccole sorprese per tutta la famiglia per vivere la magia del Natale. Vendita solidale e di strenne Natalizie a cura degli Istituti scolastici della Città.

A cura di Ass.ne Pro Loco di Bastia Umbra – Istituto Comprensivo Bastia 1 e Direzione Didattica “Don Bosco” di Bastia Umbra.

ALBERO E PRESEPE IN PIAZZA

7 dicembre – 8 gennaio

Piazza B. Buozzi Ospedalicchio

A cura del Circolo culturale ricreativo e Oratorio “Angeli Custodi” Ospedalicchio

CHRISTMAS TRAIN

10-11 / 17-18 / 23 dicembre

Centro storico e dintorni dalle 15:00 alle 19:00

Il coloratissimo trenino di Natale che trasporterà grandi e piccini per le vie del centro storico!

MOSTRA DEI PRESEPI

16 dicembre – 8 gennaio

Chiesa di Santa Croce Piazza Mazzini dal venerdì alla domenica, festivi compresi, dalle 16:30 alle 18:30

Mostra di opere sulla Natività.

ALLA SCOPERTA DI S. CROCE

10-11 / 17-18 / 23 dicembre

Chiesa di S. Croce dalle 15:00 alle 18:00

Apertura straordinaria della Chiesa di S. Croce ed esposizione del Polittico di S. Angelo di Niccolò Alunno (1499), a cura delle Confraternite della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, visite guidate a cura di Carlo Bizzarri (storico)

LOTTERIA DELLA CITTA’ DI BASTIA 50%/50%

di cui il 50% al possessore del biglietto e il 50% al venditore del biglietto stesso

1°premio € 5.000,00

2° premio € 3.000,00

3° premio € 2.000,00

dal 4° al 10° premio € 500,00 cadauno

montepremi totale € 13.500,00

estrazione 7 gennaio ore 17.00 Piazza Mazzini

a Cura dell’ Ass. Impresa e Sviluppo per Bastia in collaborazione con Confcommercio Bastia