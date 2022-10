Search for: Search Button

Rush finale per Eurochocolate il festival più goloso che c’è

Eurochocolate rush finale – L’ondata di golosi continua a Eurochocolate nei tre padiglioni di Umbriafiere a Bastia Umbra (Perugia). Anche in questo secondo weekend, le tre coloratissime aree tematiche, caratterizzate da importanti scenografie a tema cacao e cioccolato – la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate – hanno accolto i tanti appassionati dell’amatissimo Cibo degli Dèi, provenienti da tutta Italia e dall’estero, alla scoperta dei 14.000 mq di divertimento e tanto buon cioccolato da degustare e acquistare tra live show, didattica e intrattenimento.

Insieme a Giorgione, l’Oste più amato dagli italiani, di nuovo sul palco della Chocolate Experience per l’ultimo intenso weekend di Eurochocolate, il Festival Internazionale del Cioccolato si prepara ad accogliere Sonia Peronaci e il suo coinvolgente live show, in programma domani Domenica 23 Ottobre alle ore 12. Storica fondatrice di Giallozafferano, pioniera delle ricette online, imprenditrice digitale e volto televisivo ormai familiare, è entrata nelle case degli italiani accompagnandoli in cucina grazie alle sue collaudate ricette. Impegno, coraggio e precisione sono il segreto del suo lavoro, che ogni giorno coltiva grazie alla Sonia Factory, vivace spazio polifunzionale, e al sito Soniaperonaci.it, la sua casa «in rete». Tra i principali riconoscimenti, la menzione nella classifica delle donne più influenti d’Italia dalla rivista Forbes, l’Ambrogino d’oro ricevuto nel 2019 e l’essere diventata, nel marzo 2022, una Role Model di Barbie.

Sempre domani alle ore 14 si terrà la presentazione de Il grande libro del Cioccolato: cacao e salute. Insieme all’autore, il prof. Gian Carlo Di Renzo, interverranno il Presidente della Chocolate Way Nino Scivoletto e il Presidente dei Maestri Cioccolatieri Italiani Mirko Della Vecchia. Modererà l’incontro il giornalista e scrittore Antonio Carlo Ponti.

Prosegue nel frattempo il popolarissimo appuntamento con le sculture di cioccolato che vede oggi sotto i riflettori l’artista perugino Francesco Quintaliani e lo scultore messicano Carlos Alberto Perez Ferias – testimonial del Paese Ospite d’Onore di quest’anno – alle prese con la lavorazione di un maxi cubo di cioccolato di ben 11 quintali.

Spazio oggi anche al follow up dell’iniziativa Mettetevi in choco! Lanciata lo scorso anno a Eurochocolate insieme a Sviluppumbria e che, quest’anno, torna a fare il punto sui bandi, le misure e i progetti gestiti dalle agenzie regionali di Umbria, Marche e Abruzzo per sostenere la nascita e la crescita delle imprese nel settore del cioccolato e della filiera food&beverage.

Oggi è stato anche il giorno della Choco Gravel organizzata in collaborazione con Grifo Bike che, nell’ambito del progetto Around Perugia voluto dal Comune di Perugia, ha visto ai nastri di partenza questa mattina in Piazza IV Novembre oltre 100 amanti del cicloturismo alla scoperta di una parte dei sei percorsi denominati “Dolci Colline”.