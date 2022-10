Search for: Search Button

Delegazione tabasco il Messico ospite d’onore a Eurochocolate

Delegazione tabasco – Giornata di incontri istituzionali oggi per la delegazione di Tabasco presente a Eurochocolate nell’ambito della partecipazione del Messico come Paese produttore di Cacao Ospite d’Onore. I delegati, in questi giorni a Perugia per seguire le numerose attività a tema cioccolato in programma durante Eurochocolate, sono infatti stati ricevuti questa mattina dalla Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, dal Sindaco di Perugia Andrea Romizi e dal Prorettore dell’Università per Stranieri di Perugia Rolando Marini. Al centro dei tre incontri la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra i rispettivi territori con particolare riferimento, per quanto riguarda lo stato messicano di Tabasco, alla sua capitale Villahermosa.

Presenti il Segretario del Turismo dello Stato di Tabasco José Antonio Nieves Rodriguez, il Sottosegretario allo Sviluppo Economico dello Stato di Tabasco Carla Bustillos, il Responsabile Affari Economici dell’Ambasciata del Messico a Roma Luis Anaya, il Rettore dell’Università Tecnologica di Tabasco Lenin Martinez Perez e il Presidente della Dante Alighieri Sud del Messico Vincenzo Muscolo. Ad accompagnarli Eugenio e Valeria Guarducci del CDA Gioform/Eurochocolate e Matteo Leidi Project Manager Eurochocolate.

Nel frattempo, prosegue presso i tre padiglione di Umbriafiere a Bastia Umbra i grande show dedicato all’amatissimo Cibo degli Dèi che vede quest’anno protagoniste ben 125 aziende di cioccolato per un totale di oltre 6.000 referenze, italiane e internazionali. Oggi i riflettori sono puntati sull’azienda molisana Dolceamaro che quest’anno compie 50 anni. Un traguardo che Claudio e Silvano Papa hanno scelto di festeggiare sul palco della Chocolate Experience a Eurochocolate raccontando la loro storia e deliziando il pubblico con un goloso dessert offerto ai presenti, preparato dallo chef Marco Lagrimino e dalla pasticcera Sara Giovagnotti del ristorante stellato L’Acciuga.

“La nostra storia – raccontano Claudio e Silvano Papa – inizia sul corso principale di Cassino, 50 anni fa, dove Pietro e Rosa Papa acquistano un bar, gelateria e pasticceria. A distanza di qualche anno acquisteranno anche il primo negozio di bomboniere, idea che verrà replicata di lì a poco a Isernia, dando vita così a ciò che sarà la più grande passione di famiglia: la produzione di confetti, risalente al 1987”. All’inizio degli anni 90 del secolo scorso, la tradizione confettiera di un prodotto realizzato con mandorle pelate e zucchero si è quindi estesa fino all’introduzione del cioccolato. La svolta è poi arrivata nel 2011 quando la Dolceamaro acquista il brand “Cuorenero”, ramo d’azienda del Gruppo Eridania Zuccheri: una strategia di marketing di prodotto accurata e ben studiata che ha portato alla scelta di introdurre nell’offerta nuovi prodotti come i macarons e i donuts, tutto esclusivamente gluten-free e non fritto.

Particolarmente ricca a Eurochocolate anche la giornata di domani. Da non perdere i due esclusivi appuntamenti in programma rispettivamente alle ore 16 e alle ore 17 sul Palco del Padiglione 7: la premiazione del vincitore e dei 4 finalisti del progetto Choco Local, con gli interventi di Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria, Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate, del designer Matteo Ragni e dei docenti e studenti dei poli formativi coinvolti; seguirà la presentazione della nuova Guida de L’Espresso “Cioccolato – 100 Eccellenze Italiane” con la partecipazione di Marco Forlani, AD di L’Espresso Media, Alessandro Mauro Rossi, Direttore de Le Guide de L’Espresso, Antonio Franchi, Curatore della Guida del Cioccolato ed Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate.

Eurochocolate prosegue fino a Domenica 23 Ottobre!