Il Coro Città di Bastia si fa virtuale, su youtube un nuovo brano 🔴

Come promesso, con questo secondo brano il Coro Città di Bastia continua ad essere accanto al proprio pubblico. La volontà di rimanere operativi ha superato le circostanze sfavorevoli e, grazie alla professionalità del direttore Piero Caraba e di Rodolfo Angeloni, grafico e webmaster dell’Associazione da anni, il coro ha trasformato un vincolo in un’opportunità, continuando a programmare incontri di teoria musicale in luogo delle prove serali e piccoli assaggi di repertorio compatibili con l’impossibilità di registrare live.

Diventare coristi 2.0 ha richiesto una buona dose di adattabilità,specialmente per i componenti meno “tecnologici”, ma la soddisfazione di vedere online i risultati di tante sedute davanti ad una videocamera e ancora di più, quella di continuare a proporre cultura, anche in pillole, ha ripagato ampiamente la fatica. Per chi se lo fosse perso, sul canale Youtube dell’Associazione Corale Città di Bastia potete trovare il brano precedente, An irish blessing,. ed anche tanti brani di repertorio del Coro Città di Bastia e del Coro Aurora.