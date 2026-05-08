Incanto Riciclus, festa finale per le scuole a Bastia

Ambiente, riciclo e creatività nel progetto con Gesenu

Si è concluso con una giornata di festa al Centro San Rocco di Bastia Umbra il progetto di didattica ambientale “Incanto Riciclus”, promosso dal Comune in collaborazione con Gesenu nel corso dell’anno scolastico 2025-2026.

L’iniziativa ha coinvolto bambini e ragazzi delle scuole del territorio in un percorso dedicato alla sostenibilità ambientale, alla raccolta differenziata e al valore del riciclo, utilizzando strumenti educativi basati sul gioco, sulla fantasia e sulla creatività.

Alla giornata conclusiva hanno partecipato dirigenti scolastici, insegnanti e studenti, protagonisti di un’esperienza che durante l’intero anno ha proposto laboratori, spettacoli e attività formative differenziate per fasce d’età.

Per i più piccoli delle scuole dell’infanzia il progetto si è sviluppato attraverso il personaggio della Fata Verdina, guida di un percorso narrativo e interattivo sul tema del riciclo. Gli alunni delle scuole primarie e secondarie hanno invece preso parte ad attività con il “Mago del Riciclo” e con gli esperti ambientali di Gesenu, tra quiz, giochi educativi e approfondimenti sulla corretta gestione dei rifiuti.

Al termine del percorso, le classi hanno realizzato elaborati creativi ispirati ai temi affrontati durante l’anno, tra disegni, racconti, video e manufatti dedicati alla tutela dell’ambiente e al riutilizzo dei materiali.

Nel corso della mattinata sono stati premiati i lavori ritenuti più originali e significativi, valorizzando l’impegno e la sensibilità dimostrata dagli studenti verso le tematiche ambientali.

L’iniziativa conferma l’attenzione delle amministrazioni comunali e di Gesenu verso l’educazione ambientale come strumento di formazione civica rivolto alle nuove generazioni, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sempre più consapevoli e sostenibili.