Petardi allo stadio, Daspo per due tifosi narnesi

Provvedimenti dopo la partita Bastia-Narnese del 26 aprile
Due tifosi della Narnese Calcio sono stati denunciati dalla Polizia di Stato e colpiti da provvedimenti di Daspo dopo gli episodi avvenuti lo scorso 26 aprile allo stadio Carlo degli Esposti, durante la gara del campionato di Eccellenza regionale tra Bastia e Narnese.
L’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi ha permesso di identificare un 25enne e un 21enne ritenuti responsabili dell’accensione di alcuni petardi nel settore riservato ai sostenitori ospiti.
Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, nel corso dell’incontro erano stati esplosi tre petardi, uno dei quali lanciato verso l’area di gioco e finito all’interno della gradinata occupata dai tifosi della squadra ospite. Gli episodi sarebbero stati documentati dagli operatori della Polizia Scientifica presenti allo stadio per il servizio di ordine pubblico.
A seguito degli accertamenti, il Questore di Perugia ha disposto nei confronti dei due tifosi il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Per il 25enne il Daspo avrà una durata di cinque anni, mentre per il 21enne il provvedimento sarà valido per un anno.
Entrambi non potranno accedere, su tutto il territorio nazionale, agli impianti sportivi in occasione di competizioni calcistiche, sia professionistiche che dilettantistiche. I due supporters sono stati inoltre denunciati in stato di libertà per violazione dell’articolo 6 bis della legge 401 del 1989, normativa che sanziona l’utilizzo o il lancio di materiale esplodente e fumogeni durante le manifestazioni sportive quando tali comportamenti possono rappresentare un pericolo per l’incolumità pubblica.
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