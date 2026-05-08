Petardi allo stadio, Daspo per due tifosi narnesi

Minivan finisce in un canale nel Veneziano, tre morti VENEZIA (ITALPRESS) – Tre persone sono morte stamane in un incidente avvenuto a Cà Lino di Chioggia (Venezia), quando un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. I corpi dei tre uomini erano all’interno del mezzo che è stato recuperato dal’autogru dei vigili del fuoco. Le altre sei persone che […]

Mattarella “Illusorio Ue superi sfide senza strumenti condivisi” ROMA (ITALPRESS) – “Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei. La memoria dei Padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia, indipendenza, su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l’unificazione dell’Europa, sul piano economico e, in prospettiva, su quello politico”. Così il Presidente della Repubblica, […]

Trump “Conflitto tra Russia e Ucraina il peggiore dalla Seconda guerra mondiale” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sarebbe fantastico, mi piacerebbe vedere una fine del conflitto tra Russia e Ucraina. E’ il peggior conflitto dalla Seconda guerra mondiale in termini di vite umane, 45 mila giovani soldati ogni mese, è pazzesco, quindi un cessate il fuoco è molto apprezzato”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti […]

Rimonta Toro, Simeone e Pedersen mettono al tappeto il Sassuolo I granata vincono 2-1 e ritrovano i tre punti dopo quasi un mese, di Thorstvedt il vantaggio neroverde

In Cina la produzione di biciclette registra una crescita costante nel 2025 SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore cinese delle biciclette ha registrato una crescita stabile della produzione nel 2025, con un volume produttivo totale pari a 110,8 milioni di unità, in aumento dell’11,3% su base annua, hanno mostrato oggi i dati del settore. I dati sono stati pubblicati durante la 34esima edizione della Fiera internazionale cinese […]

Trump annuncia tre giorni di cessate il fuoco in Ucraina, dal 9 all’11 maggio ROMA (ITALPRESS) – Ci sarà un cessate il fuoco di tre giorni, dal 9 all’11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina. Ad annunciarlo su Truth Social è il presidente Usa Donald Trump. “Sono lieto di annunciare un cessate il fuoco di tre giorni (9, 10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina […]

La Cina stanzia 45,8 miliardi di yuan a sostegno dell’istruzione prescolare PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese delle Finanze (MOF) ha stanziato 45,8 miliardi di yuan (pari a circa 6,7 miliardi di dollari) di fondi a sostegno dello sviluppo dell’istruzione prescolare nel 2026, con un aumento di 12,56 miliardi di yuan, pari al 38%, rispetto all’anno precedente. I fondi serviranno principalmente a sostenere i governi […]

Uno stadio sostenibile e moderno, così il Palermo ha pensato il nuovo Barbera La societa' rosanero ha voluto condividere la sua visione per quella che sara' la futura versione dell'impianto

Cina, i reperti di Pompei esposti per la prima volta nello Yunnan KUNMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un dialogo lungo due millenni sta prendendo forma nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, collegando le antiche civiltà di Roma e del regno cinese di Dian, situate alle estremità opposte della Via della seta. Tra il V secolo a.C. e il I secolo d.C., l’antico regno di Dian, sviluppatosi attorno al […]