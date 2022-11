Operatore Web Community, l’Ipsc Polo-Bonghi punta sulle professioni del futuro

Novità in arrivo all’Istituto Professionale Servizi Commerciali “Polo-Bonghi” di Bastia Umbra. Dal prossimo anno scolastico (2023-2024) sarà attivato il percorso di studi per il nuovo profilo professionale “Operatore Web Community”, uno dei più ricercati nell’attuale mercato del lavoro.

La scelta dell’Istituto di Viale Giontella ha come obiettivo quello di formare diplomati che, oltre ad avere le competenze necessarie per gestire i processi amministrativi e contabili di un’azienda, sappia anche gestirne la comunicazione e la promozione online tramite siti e sociale che sia in grado di svolgere le attività inerenti all’e-commerce e al web marketing.

L’Operatore Web Community è un professionista che cura il brand di un’azienda, che ne promuove l’immagine nelle principali piattaforme della rete e che conosce approfonditamente le tecniche della comunicazione online.

Un lavoro sempre più richiesto nei più disparati settori, dal commercio, al turismo, all’enogastronomia, fino agli enti pubblici. Secondo le più recenti ricerche si tratta di una delle figure professionali più pagate e maggiormente ricercate grazie alla crescita di settori inerenti al digitale, come l’e-commerce e la promozione sui social. Gli studenti saranno guidati nel loro percorso da docenti qualificati, in aule dotate di strumentazioni all’avanguardia, in un ambiente stimolante nel quale viene dato particolare spazio alla didattica laboratoriale.

Tutti i dettagli sul nuovo profilo professionale “Operatore Web community” saranno presentati agli studenti che verranno a visitare l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali in viale Giontella a Bastia Umbra durante gli open day in programma il 26 novembre, il 17 dicembre, il 14 e il 21 gennaio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e alle giornate da studente del 13 dicembre, 10 e 17 gennaio dalle ore 8,30 alle 12,30. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.polobonghi.it.