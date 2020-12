Ipsc Polo Bonghi, open day online per conoscere la scuola

Tutto pronto all’Ipsc Polo Bonghi di Bastia Umbra per gli open day. Quest’anno l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali si presenta agli studenti che si accingono a scegliere la scuola superiore e alle loro famiglie, attraverso laboratori e open day online grazie ai quali si potranno conoscere le numerose attività della scuola, i progetti e i percorsi formativi. Un’attività di orientamento nuova quella messa in atto dall’Ipsc, ma che permetterà, se pur a distanza, di vivere la calorosa accoglienza che da sempre caratterizza l’istituto.

Nei giorni 12 dicembre 2020 e 16 gennaio 2021, dalle ore 15 alle 17, prenotandosi sul sito polobonghiorientamento.weebly.com sarà possibile partecipare agli open day in videoconferenza, durante i quali professori e studenti saranno a disposizione dei ragazzi e dei genitori per presentarsi, illustrare le proposte didattiche e rispondere a domande e curiosità.

Per consentire ai ragazzi di vivere un’esperienza diretta delle attività, l’Ipsc offre anche laboratori pomeridiani gratuiti online durante i quali, sotto la guida degli insegnanti, i partecipanti potranno cimentarsi nella creazione di pubblicità aziendali e slogan, conoscendo così alcune delle attività che caratterizzano il marketing e la comunicazione, materie portanti del percorso formativo dell’Ipsc. Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione attraverso il sito polobonghioreintamento.weebly.com, sezione Laboratori digitali, alla voce Marketing Lab. L’Ipsc inoltre, il 15 dicembre, il 12 e il 19 gennaio dalle 9,00 alle 12,00, offre la possibilità di partecipare all’iniziativa “Studente per un giorno”, durante la quale i ragazzi di terza media potranno prendere parte alle lezioni della scuola. Per prenotare basta collegarsi al sito polobonghioreintamento.weebly.com.

I laboratori digitali permetteranno di vivere sul campo una delle attività che caratterizzano i percorsi di formazione dell’Ipsc Polo Bonghi. Le competenze acquisite durante il percorso di studio consentono agli studenti di affrontare consapevolmente il proprio futuro, sia che decidano di proseguire gli studi che di inserirsi nel mondo del lavoro, come attesta anche il recente studio della Fondazione Agnelli. La ricerca colloca infatti l’Ipsc tra le migliori scuole umbre per numero di diplomati che trovano lavoro in tempi brevi o che intraprendono brillantemente un percorso di studi post-diploma. Oltre che per la vasta offerta formativa, l’Ipsc, da sempre si caratterizza per l’attenzione che riserva a ogni singolo studente e al suo percorso di crescita personale. Da parte dei docenti viene riposta particolare attenzione all’aspetto motivazionale dei ragazzi, al potenziamento della propria autostima e all’acquisizione della consapevolezza delle proprie potenzialità .

Tra i punti di forza dell’istituto ci sono inoltre gli spazi nei quali si svolgono le attività, realizzati secondo i più recenti standard di sicurezza: il laboratorio informatico, le aule polivalenti e ricreative, l’ampia biblioteca, il laboratorio linguistico, il giardino esterno recentemente rinnovato e l’adiacente Palazzetto dello Sport, spazi ampi e confortevoli dove alunni e docenti svolgono quotidianamente le loro attività.

Un altro punto fondamentale delle attività dell’Ipsc è lo studio delle lingue straniere. L’Ipsc offre ai propri studenti la possibilità di conseguire, a costi contenuti con il supporto di docenti interni, certificazioni linguistiche (Delf e Pet), nell’attesa di poter tornare preso a vivere vacanze studio e tirocini formativi post-diploma in altri Paesi Europei.

Tanti i motivi per scegliere l’Ipsc Polo-Bonghi. Per saperne di più, per avere informazioni e conoscere la scuola, l’appuntamento è agli open day, ai laboratori online e alle videolezioni.

/Simonetta Palmucci