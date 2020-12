Ipsc Polo-Bonghi, raccolta viveri per aiutare le persone in difficoltà 📸

di Simonetta Palmucci

La pandemia non ferma la solidarietà all’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Polo-Bonghi di Bastia Umbra. Nonostante l’assenza forzata da scuola e le limitazioni imposte dalla situazione attuale, i ragazzi, insieme ai docenti e al personale scolastico, hanno deciso di dare un segnale di vicinanza e sostegno alle famiglie meno fortunate, organizzando una raccolta di viveri da destinare all’Emporio solidale diocesano “7 Ceste” di Santa Maria degli Angeli.

Tantissimi i prodotti raccolti, pasta, olio, caffè e tanti altri generi alimentari oltre che qualche gioco. Una vera e propria gara di solidarietà messa in atto dagli studenti e dal personale dell’Ipsc, con l’obiettivo di regalare vicinanza e calore a chi in questo momento particolare, si trova in difficoltà.