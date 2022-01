Primaria “E.Giuliani”; una scuola a misura di bambino a Costano

La scuola primaria di Costano è una piccola realtà, piena di vitalità ed entusiasmo, con il desiderio di fare e soprattutto di crescere per gli alunni che la frequentano. All’ interno di questa, è presente un team docente, coeso ed affiatato che, ogni giorno s’impegna molto, ed allo stesso tempo si mette in discussione, per risolvere le problematiche dei bambini, sempre in stretta collaborazione con le famiglie.

Ombretta Sonno

E’ una scuola a misura di bambino per favorire una piena crescita umana e culturale, un’opportunità per conoscere e custodire la propria interiorità. A tale proposito, un appuntamento importante è quello di sabato 15 gennaio 2022, a partire dalle ore 10.00, in modalità on line, infatti la Dirigente scolastica e i docenti saranno a disposizione in questo incontro, tramite la piattaforma Meet.

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito della scuola www.icbastia1.edu.it alla sezione: “Iscrizioni A. S.2022/2023”. E’ questa un’occasione fondamentale e rilevante per conoscere più da vicino l’offerta formativa della scuola primaria di Costano che fa parte dell’Istituto Comprensivo Bastia 1, guidato dalla Dirigente scolastica, dott.ssa Stefania Finauro.

Foto di form PxHere

Uno tra gli innumerevoli momenti, organizzato dai docenti con i bambini, è stato il bel concerto itinerante, diretto dal maestro Daniele Pollini, per le vie del paese, prima della festività del Natale, con la piena e viva collaborazione dei genitori, realizzato nel pieno rispetto delle norme anti covid.