Auguri in musica alla tensostruttura dalla Scuola Media Colomba Antonietti 

di Valentina RinaldiTutto esaurito e posti in piedi nella Tensostruttura allestita in piazza Mazzini per le festività natalizie in occasione del concerto di orchestra e voci degli alunni e insegnanti della Scuola Media. Una serata di condivisione all’insegna della serenità. L’importanza di momenti di condivisione tra scuola e genitori e scuola e istituzioni è stata sottolineata sia dalla Dirigente Stefania Finauro che dal Sindaco Paola Lungarotti.

Il pubblico numeroso ha applaudito i canti di Natale eseguiti dagli alunni e da alcuni insegnanti che anche quest’anno, hanno voluto mostrarsi in una veste insolita ed inconsueta, quella di cantori.

Questo per l’istituto bastiolo è stato un anno di successi. Il 2019 si conclude con il primo posto della classe 2ª G al concorso “Plastica? No, Grazie!”, per la produzione di un elaborato tridimensionale. Il concorso era rivolto agli istituti comprensivi dei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bevagna e Cannara.

Gli alunni della scuola media inoltre si sono aggiudicati il primo, il secondo, il terzo ed il quinto posto ai giochi matematici organizzati dl liceo scientifico Principe di Napoli di Assisi. Insomma hanno fatto incetta di premi solo nei primi mesi di scuola e tutto lascia pensare che siamo solo all’inizio. Quando si lavora con passione il risultato non può che essere un successo! Auguri per un sereno Natale dall’IC Bastia1 !